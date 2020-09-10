"Не знаю, как так вышло": устроившая аварию блогер публично разрыдалась

Авария произошла утром 9 сентября. Автомобиль, за рулем которого сидел Черкалина, врезался в Газель. В результате обе машины получили повреждения.
"Я тупо не увидела, не знаю, как так вышло. Впендюрилась в Газель и снесла всем зеркала. Даже в телефон не смотрела", – поведала подписчикам знаменитость.
Испугавшаяся блогер сразу позвонила своему супругу Артему. Мужчина попросил ее записать видео с места происшествия, после чего успокоил ее.
"Главное, что ты жива! Это всего лишь железка, которая не стоит слез!", – обратился к Черкалиной возлюбленный.
Напомним, в минувший вторник Лерчик появилась на церемонии вручения премии Topical Style Awards 2020. Черкалина получила награду как самый стильный блогер.
Отметим, что на мероприятии побывали звезды первой величины – Ани Лорак, Филипп Киркоров, Моргенштерн, Юлия Ковальчук, Олеся Судзиловская и другие.
На блог Валерии Черкалиной в социальной сети "Инстаграм" подписаны 6,7 миллиона пользователей. Каждый ее пост набирает более 500 тысяч лайков.
Известно, что женщина воспитывает двоих детей – дочь Алису и сына Богдана. Также у блогера есть свой бренд косметики.
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