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"Не знаю, как так вышло": устроившая аварию блогер публично разрыдалась

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Популярный блогер Валерия Чекалина (Лерчик) попала в ДТП. Женщина в слезах раскрыла подробности случившегося.
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Авария произошла утром 9 сентября. Автомобиль, за рулем которого сидел Черкалина, врезался в Газель. В результате обе машины получили повреждения.

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"Я тупо не увидела, не знаю, как так вышло. Впендюрилась в Газель и снесла всем зеркала. Даже в телефон не смотрела", – поведала подписчикам знаменитость.

Испугавшаяся блогер сразу позвонила своему супругу Артему. Мужчина попросил ее записать видео с места происшествия, после чего успокоил ее.

"Главное, что ты жива! Это всего лишь железка, которая не стоит слез!", – обратился к Черкалиной возлюбленный.

Напомним, в минувший вторник Лерчик появилась на церемонии вручения премии Topical Style Awards 2020. Черкалина получила награду как самый стильный блогер.

Отметим, что на мероприятии побывали звезды первой величины – Ани Лорак, Филипп Киркоров, Моргенштерн, Юлия Ковальчук, Олеся Судзиловская и другие.

На блог Валерии Черкалиной в социальной сети "Инстаграм" подписаны 6,7 миллиона пользователей. Каждый ее пост набирает более 500 тысяч лайков.

Известно, что женщина воспитывает двоих детей – дочь Алису и сына Богдана. Также у блогера есть свой бренд косметики.

Автор: 10 сентября 2020, 14:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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