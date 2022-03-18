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Шоу-бизнес
Уничтоженная любовником-тираном Катя Лель ушла к Богу

Уничтоженная любовником-тираном Катя Лель ушла к Богу

В карьере Кати Лель уже долгое время черная полоса – певица не может избавиться от последствий своего выбора.
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Артистка обрела небывалую популярность в нулевых, однако внезапно исчезла с центральных телеканалов и топовых радиостанций. Певица не сама решила уйти в затишье – ей помог бывший любовник и по совместительству продюсер Александр Волков.

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Мужчина был в браке и не собирался разводиться, но и расставаться с Лель, которая мечтала о семье и детях, не хотел тоже. Катя же решила иначе и объявила о разрыве, не ожидая, что возлюбленный окажется настоящим тираном и превратит ее жизнь в ад, буквально уничтожив карьеру экс-любовницы.

По словам певицы, за дорогие подарки и внушительные суммы представители телеканалов и радиостанций дали ему клятву, что больше не пропустят Лель в эфир. Поэтому артистка столкнулась с отсутствием востребованности. И даже после смерти Волкова в 2008 году площадки, судя по всему, сдерживают обещание, ведь артистки в эфирах так и нет.

Тем не менее, исполнительница хита "Муси-пуси" не унывает. Певица решила пустить все на самотек и довериться Богу – он, уверена Лель, обязательно ей поможет вернуть былую славу и востребованность.

"Я обязательно буду на каналах, не сомневаюсь в этом. Сила Всевышнего расставит все на свои места", – сказала певица.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2022, 10:13 Источник: YouTube-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
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