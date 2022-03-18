Гузеева спасается от стресса: Чтобы крыша не отъехала

Сейчас многие испытывают волнение и неопределенность из-за нестабильной ситуации в мире. У каждого свой способ избавления от уныния и тревоги.
Лариса Гузеева поделилась с поклонниками в соцсети личным методом. Телеведущая рассказала, что для поднятия духа испекла черный хлеб. "Чтобы крыша окончательно не отъехала", – отметила актриса. При этом она добавила, что такой хлеб печь очень сложно. Россияне по-достоинству оценили умения артистки.
Напомним, что минувшей осенью Лариса Гузеева тяжело перенесла коронавирус. Она пролежала в клинике почти месяц. До сих пор звезда приходит в себя и восстанавливается. Знаменитость признавалась, что последствия опасного недуга дают о себе знать по сей день.
Теледива рассказала, что у нее возникают вспышки немотивированной агрессии к окружающим. Кроме того, у Ларисы Гузеевой возникла и еще одна неприятность – шоу "Давай поженимся!" Первого канала пока закрыли.
Вынужденный простой вогнал российскую звезду экрана в депрессию. Теперь со своим состоянием она пытается бороться путем прогулок на свежем воздухе и посещения церквей.