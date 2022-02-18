"Волосы все повылезали": Общипанная Гузеева плюнула в свое отражение

Коронавирус жестко прошелся по организму знаменитой артистки. Ее откачивали в Коммунарке почти месяц, а восстановительный период прямо-таки затянулся. Лариса Гузеева смотрела на себя и не верила, что так сильно постарела. "Страшная невозможно", — твердила измученная звезда.
Знаменитость думала даже, что на нее навели порчу. Слишком уж сильный урон получила ее красота. Актриса просила советы и подвергалась унынию — безобразный облик стал для нее ударом.
Прошло уже много месяцев с момента выписки звезды из больницы. Но все равно улучшения незначительны. В частности, беспокоит звезду прическа. "Волосы все повылезали", — пожаловалась Лариса Гузеева, когда сидела перед зеркалом.
Последней надеждой теледивы стал стилист Александр. Кое-как он общипывает рваные локоны артистки и брызгает их лаком, чтобы было не стыдно.
Во время очередного наведения марафета Лариса Гузеева поблагодарила помощника за его труды. Она иносказательно плюнула в свое отражение, отметив, что Александр делает ей нормальную укладку из трех волосинок.
"Вот он из ничего все равно делает что-то более-менее приличное", — выразилась телеведущая.
Напомним, стало известно положение актрисы на шоу "Давай поженимся!". Лариса Гузеева не дала коллегам возможности с ней подружиться, а также схватила за горло Розу Сябитову.