"Выжить и не скурвиться": скатывающаяся в пучину Гузеева разразилась бранью

Ведущая шоу Первого канала "Давай поженимся!" Лариса Гузеева, как и многие знаменитости, недавно завела канал в "Телеграм". На этот шаг теледиву сподвигла блокировка соцсети "Инстаграм"*. Новую площадку Гузеева осваивает не очень активно, но уже успела порадовать поклонников бранным язвительным комментарием.
Звезда "Давай поженимся!" опубликовала в телеграм-аккаунте собственное архивное фото. В кадре она укутана в цветастый платок, словно старушка. Судя по всему, снимок сделан еще зимой. Взгляд у Гузеевой в кадре многозначительно лукавый.
"Всем выжить и не скурвиться", – пожелала подписчикам канала Лариса.
Надо сказать, что Гузеева сейчас переживает тяжелые времена. Дело в том, что Первый канал заморозил трансляцию всех развлекательных программ. На паузе оказалось и шоу "Давай поженимся!". Лариса и ее коллеги оказались не у дел. Будет ли выходить программа с Гузеевой в дальнейшем пока не известно.
На фоне неопределенности Лариса Гузеева захандрила. Знаменитость в буквальном смысле заставляет себя выходить из дома и гулять на свежем воздухе, чтобы окончательно не скатиться в пучину уныния. На днях, например, теледива посещала один из столичных храмов.
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