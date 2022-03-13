Вернуться на Первый канал: впавшая в уныние Лариса Гузеева бросилась к иконам

В первых числах марта Первый канал в экстренном порядке изменил сетку вещания. Телевизионщики приостановили показ всех развлекательных программ. Теперь на "главной кнопке страны" идут лишь передачи информационной направленности.
Среди прочих из эфира Первого канала выпало шоу "Давай поженимся!". Редакция программы оказалась в подвешенном состоянии. Временно без работы осталась телеведущая Лариса Гузеева.
Вынужденная пауза спровоцировала у Гузеевой приступ уныния. Чтобы избавиться от тяжелых дум, Лариса гуляет на свежем воздухе. Общаясь с подписчиками личного микроблога, знаменитость призналась, что в буквальном смысле заставляет себя выходить из дома и слоняться по улицам.
Накануне, например, теледива ходила в церковь. В "сторис" Гузеева показала видео, снятое на территории собора.
Зачем Лариса Гузеева бросилась к иконам, можно только гадать. Возможно, теледива молила о том, чтобы побыстрее вернуться на Первый канал, также не исключено, что знаменитость просила Бога даровать ей здоровье.
На днях Гузеева призналась, что все еще не восстановилась от коронавирусной инфекции. С коварной заразой знаменитость столкнулась в сентябре 2021 года. На фоне недуга Лариса потеряла большую часть волос, поправилась и стала агрессивной.