Наживающаяся на доверчивых россиянах Блиновская сбежала из страны

Предпринимательница Елена Блиновская, известная своими "Марафонами желаний", улетела в ОАЭ. По имеющейся информации, она намерена в провести там ближайшие годы.



"Главная инфоцыганка страны" Елена Блиновская в непростое для страны время улетела на арабские берега: оказалось, российская марафонщица стала резидентом Дубая и планирует в ближайшие годы осесть на местной "даче". Причем, получилось это случайно.

В своем телеграм-канале бизнесвумен рассказала, что стала резидентом ОАЭ. Она отметила, что инвестировала в местную недвижимость. Свой капитал коуч построила на "Марафонах желаний". Их за несколько лет прошли десятки тысяч доверчивых человек.

Елена Блиновская учила своих последователей жить "в моменте", "ресурсном состоянии" и "гармонии с вселенной". На заработанные деньги, в частности, блогер отметила свой прошлый 40-й день рождения в компании звезд за почти 120 миллионов рублей.

Журналисты "Комсомольской правды" выяснили, что по бумагам, дела Елены Блиновской далеки от идеала. Ее бизнес оформлен на супруга Алексея. Мужчина владеет двумя компаниями "Подари мечту", которые и занимаются марафонами желаний. В 2021 году они ушли в минус.

Юрист Михаил Алексеев отметил, что подобные истории - это всегда триггер для налоговой службы. Эксперт считает, что убытки означают, что расходы фирмы превышают доходы. При этом, поскольку речь идет об информационном бизнесе, юрист задался вопросом о том, какие в нем могут быть издержки. Он объяснил, что такое может случиться, если хозяин компании тратит заработанные средства для себя, но оформляя на юрлицо.