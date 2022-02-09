"Затишье перед бурей": Оголившаяся Гагарина заинтриговала россиян

На днях артистка снова уехала в жаркую страну, сразу после отпуска на Мальдивах. Многих подписчиков ее блога это сильно возмутило. На Полину буквально накинулись, стыдя ее за роскошную жизнь. Теперь Гагарина выложила очередное полуголое фото, под которым оставила загадочное послание. "Много молчу, много думаю, скоро серьезный забег", – написала певица.
Из слов Полины поклонники сделали вывод, что второй подряд отдых – затишье перед бурей и скоро Гагарина выпустит что-то грандиозное. Подписчики по обыкновению оставили большое количество комментариев под новым фото.
"Тоже очень хочу на солнышко, и помолчать, подумать", "Какой потрясающий вид и фигура. Вот он, результат многолетнего труда, потрясающе!", "Прекрасное возобновление перед проектом. Полина, выглядите невероятно", "Фото пропитано солнышком и теплом", "Удачи в новом сезоне детского "Голоса", наша любимица!", "Затишье перед бурей. Перед рывком всегда выдох и вспышка жизни", "Все обязательно получится!", "Страшно представить что же будет ,после таких слов", – написали комментаторы.
В Сети устали разбирать отдыхающую Гагарину, которая без стеснения показывал свою шикарную фигуру. На Полину обрушилась волна негатива из-за ее худобы и небольшой груди. Однако сама артистка гордится своей фигурой и просит недоброжелателей не лезть в ее жизнь.