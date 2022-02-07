"Катя была в немилости": почему Куравлев в завещании оставил дочь с носом

Известный российский актер пролил свет на скандал вокруг наследства Леонида Куравлева.

Последние месяцы жизни советский и российский актер Леонид Куравлев жил в доме для престарелых людей и инвалидов. Оттуда его госпитализировали с коронавирусом. После выписки его отправили доживать в хоспис.

Любопытно, что пока легендарный актер жил в доме престарелых, его дочь Екатерина заселилась в его квартиру и обосновалась там. Хотя известно, что отношения у Куравлева с наследницей были не самые теплые.

После смерти Куравлева в СМИ начался скандал из-за завещания актера, в котором он обделил свою дочь. Друг Леонида Куравлева актер Александр Пятков пролил свет на ситуацию. Он рассказал, что герой фильма "Иван Васильевич меняет профессию" был зол на дочь, поэтому квартиру хотел оставить сыну Василию. Об этом звезда рассказала в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

"Катя была в немилости", – отметил Пятков.

Актер уверен, что именно по этой причине дочь не приехала на похороны Куравлева. Однако по ее словам, она просто тяжело заболела.

Пр этом в звездно среде ходят слухи, что сын Куравлева Василий намерен уступить сестре большую квартиру отца, несмотря на то, что в завещании этого не указано.