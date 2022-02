"Лицемерка": принявшую ислам Решетову оплевали за вульгарный образ

Анастасию Решетову в очередной раз унизили.

Анастасия Решетова приобрела массовую популярность после того, как закрутила роман с рэпером Тимати. Модель даже родила сына музыканту, однако сохранить отношения все равно не получилось. После расставания с избранником девушка внезапно подалась в ислам, однако своим решение только подняла на смех публику. Ведь образы модели отнюдь не скромные, что не подобает данной религии. Недавно Решетова вновь подлила масло в огонь, опубликовав фото в весьма откровенном наряде.

Анастасия выложила серию снимков, на которых позирует в розовом платье с вырезом до бедра, шубе и очках. Поклонники модели принялись хвалить ее за шикарный внешний вид. "Шикарная, как всегда", "Почему вы такая красивая", "Образ огонь", "Любимая", "Фотка бомба", "Очень красивая".

Однако многие посчитали, что наряд ее слишком вульгарен, и тут же решили напомнить звезде, что она должна вести себя более скромно. "Посидела, подумала, встала, выставила ноги", "Упаси Аллах от таких мусульманок", "Интересная мусульманка с алкоголем на заднем плане, ужас", "Лицемерка", "Кто-то зарекался, что натуральный мех не носит", "Нет искры и привлекательности" – возмутились комментаторы.

Кстати, экс-возлюбленную Тимати также высмеяли из-за незнания английского языка. Так, Анастасия написала: "How does your pajamas look?". Знающие пользователи сети сразу отметили, что модель допустила ошибку в числе. "Как Настя Ивлеева прям", – отметил один из подписчиков.