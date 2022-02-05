Ноги в кровь: Вымотанная Семенович напугала изуродованными конечностями

Анна Семенович занималась фигурным катанием.

Вчера в Пекине стартовали Олимпийские игры. По этому случаю Анна решила устроить в своем блоге общение с подписчиками на тему спорта, так как считает себя причастной к происходящему. Семенович долгое время занималась фигурным катанием, но в итоге сменила коньки на микрофон и начала карьеру в "Блестящих".

Поклонники задали множество вопросов о спортивном прошлом артистки. Анна рассказала, как начался ее путь в фигурном катании, что она чувствовала, когда закончила карьеру. Семенович призналась, что по конькам она не скучает, так как ведет полную и насыщенную жизнь.

Один из подписчиков поинтересовался, как фигуристам удается сохранять лицо. "Как улыбаться, когда ноги в кровь на коньках", - поинтересовались фанаты. На что Анна дала очень четкий ответ: "В каждой профессии есть своя боль. Но зритель должен видеть только легкость и улыбку. В этом своя сила". К ответу Семенович приложила видео, в котором показала изуродованные спортом конечности, добавив, что показывает это видео для того, чтобы проиллюстрировать тяжелый и выматывающий труд спортсменов.

Ранее Анна Семенович рассказала подписчикам, что свободна от предрассудков и спокойно может заниматься сексом на первом свидании, если с человеком возникла эмоциональная связь.