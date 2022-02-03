Новая грудь в подарок на окончание школы: Кравец об имплантах рано созревшей дочке

"Я очень жалею, что в свое время решилась лечь под нож хирурга, – плачет Кравец. – Оказалось, что эти импланты могут провоцировать рак, не всегда приживаются и летать на дальние расстояние расстояния с ними тоже нельзя – могут лопнуть при давлении",
Алена решила избавиться от ненавистных имплантов. "Я научилась любить себя такая, какая есть, – пояснила светская львица. – Пусть "двойка", но своя, родная, чем надутая "четверка",
Кравец заклинает других учиться на ее досадных ошибках. "Многие девочки, включая мою несовершеннолетнюю дочь, просят родителей в подарок новую грудь – деньги на пластику, – ошарашена Алена. – Хотя половое созревание еще идет и молочные железы растут. Но родители не жалеют денег на эту детскую блажь, вот в чем ужас".
Алена призывает девушек думать больше не о красоте, а об уме – просвещаться, читать книги, ходит в театры и музеи. "Есть много народных мудростей на этот счет -" Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож", "Снаружи мило, а внутри гнило", "Скинула змея кожу, да яд остался при ней" – их надо всегда держать в голове, когда думаешь о пластике", – заключила мудрая Кравец.