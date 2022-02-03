Новая грудь в подарок на окончание школы: Кравец об имплантах рано созревшей дочке

Актриса и певица Алена Кравец не скрывает, что прибегала к пластической операции – хирург помог обрести ей грудь мечты. Красавицу уверяли, что упругие перси будут радовать ее всю жизнь, но не предупредили о негативных последствиях...

прочитано 149 раз