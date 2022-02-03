Святый Боже: что положили в гроб к убитому ковидом Мережко

Хоронили 84-летнего Виктора Ивановича по православным канонам. В Большом зале Доме кино присутствовал священнослужитель.
На лоб покойника положили особый венчик — бумажная лента, которая кладется при погребении после омовения тела. На венчике помещаются изображения Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи (т.е. деисус) и текст Тресвятой песни "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас". Возложение венчика на лоб умершего символизирует венец славы, который, по учению церкви, получает в Царствии Небесном христианин за свою праведную жизнь.
Напомним, сценариям Виктор Мережко сняты десятки фильмов, среди которых "Здравствуй и прощай", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Родня".
Он умер на 85-м году 30 января в одной из больниц Санкт-Петербурга вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Мережко провел в медицинском учреждении с множественным поражением легких три недели, а после операции у него отнялась нога.