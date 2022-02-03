Слишком мало шансов: звезда "Моей прекрасной няни" опустила руки

Актер Борис Смолкин сообщил о своих ожиданиях от предстоящего выступления сына.

Российский актер Борис Смолкин не верит в победу своего сына на Олимпиаде, которая начинается 4 февраля в Пекине. Напомним, сын актера Глеб Смолкин выступит с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис в танцах на льду.

Не успели фанаты узнать о заявленной на Олимпиаду паре, как начался скандал. Дело в том, что после Чемпионата России дуэт Дэвис-Смолкина многие назвали блатным. Некоторые считают, что спортсменку лоббирует ее влиятельная мама-тренер, а заслуги пары еще слишко малы, что бы сразу заявляться на такой уровень.

Сыгравший в сериале "Моя прекрасная няня" интеллигентного дворецкого Константина Борис Смолкин не питает особых надежд на Олимпиаду. Он не надеется, что пара завоюет золото. Возможно, если смотреть правде в глаза, у них слишком мало шансов, ведь они совсем недавно были юниорами, а на Олимпиаде есть маститые фигуристы. Но конечно, актер будет всем сердцем болеть за своего сына.

"Они первый год во взрослом спорте. Диана и Глеб еще месяц назад были юниорами. Конечно, болеть за них обязательно буду, но от этой болезни толку-то мало", – сказал Смолкин, словно опустил руки.

Напомним, Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.