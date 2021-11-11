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Сериалы
Как сложилась жизнь актера Бориса Смолкина после "Моей прекрасной няни"

Как сложилась жизнь актера Бориса Смолкина после "Моей прекрасной няни"

Всероссийскую известность, как и счастье в личной жизни, актер обрел достаточно поздно
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Сегодня 73-летнего актера Бориса Смолкина знают практически все телезрители. Наибольшую популярность артисту принесла роль веселого, но интеллигентного дворецкого в сериале "Моя прекрасная няня". С момента выхода проекта на экраны прошло уже много лет, а артист нечасто радует поклонников новостями о своей жизни.

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Смолкин мечтал об актерской карьере с детства и уже в юном возрасте стал выступать на сцене ТЮЗа. В 19 лет артист регулярно начал сниматься в кино, однако главную роль в своей карьере исполнил только после 50 лет, снявшись в сериале "Моя прекрасная няня".

Актер попал на пробы российского версии американского хита "Няня" практически по счастливой случайности – о начале кастинга ему сообщил старый знакомый из КВН. Смолкину, который не был избалован достойными предложениями, приходилось ездить в столицу на пробы девять месяцев. Только потом артист узнал, что иностранные продюсеры утвердили его моментально. А в Москву его вызывали каждый раз только для того, чтобы "примерить" рядом с ним других кандидатов.

До момента выхода "Моей прекрасной няни" на экраны телевизоров Смолкин и не подозревал, что сериал будет иметь такой успех. Актер не верил даже коллеге Сергею Жигунову, который твердил Борису Григорьевичу о его скорой популярности. Однако сразу после выхода первых серий исполнитель роли дворецкого обнаружил, что его узнают и в метро, и на улице. По словам Смолкина, к обрушившейся на него популярности он не был готов.

Счастье в личной жизни, как и успех в карьере, звезда "Моей прекрасной няни" обрела в серьезном возрасте. С первой женой Марией Кузнецовой актер познакомился еще будучи студентом. У супругов родился сын Владимир, однако вскоре брак изжил себя и жена Смолкина ушла, оставив наследника бывшему мужу на воспитание.

"Экспресс газете" артист рассказал, что после развода с первой супругой 17 лет жил холостяком и встретил новую любовь в театре. Замужняя пианистка Светлана, которая была младше Бориса Григорьевича на 23 года, ответила ему взаимностью. Поначалу актер пытался сопротивляться чувствам и даже взял перерыв в отношениях, чтобы разобраться в себе, однако вскоре любовь победила. Уже через два месяца после романа пара стала жить вместе, потом возлюбленные поженились, а Светлана легко нашла общий язык с наследником супруга, который был младше ее всего на три года. В 1999 году у супругов родился сын Глеб – семья живет счастливо уже больше 20 лет.

В этом году Борису Григорьевичу исполнилось 73 года. Сейчас актер редко появляется на экранах и чаще всего играет в театрах в родном Санкт-Петербурге. К тому же, звезда преподает будущим артистам в Институте культуры. Смолкин любит проводить время на даче в Ленинградской области, которая досталась ему от родителей. Звезда "Моей прекрасной няни" начал облагораживать дом, когда у него родился второй наследник. Борис Григорьевич признавался, что сделать дачу пригодной для жизни круглый год и провести все необходимые удобства ему помогла узнаваемость сериального персонажа и доброе отношение к нему общественности.

Старший наследник Смолкина работает театральным продюсером и давно счастлив в браке – сейчас мужчине 46 лет. Младшему сына актера в этом году исполнилось 22 года – парень добился больших успехов в спортивной карьере и профессионально занимается фигурным катанием.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
11 ноября 2021, 15:28 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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