Мерзко обманутая Лядова сорвала куш в суде: Целое состояние

Елена Лядова решила отстаивать свои права и подала в суд на мебельную компанию.

С проблемами во время ремонта, пожалуй, сталкивался каждый. Невероятно обидно, когда они происходят по вине некомпетентных работников. Многие не решаются обращаться в суд, ведь это дополнительная нервотрепка, однако Елена Лядова не побоялась и пошла отстаивать свои права в высшие инстанции. Актриса решила разобраться с компанией, которая не выполнила свои обязательства.

Несколько лет назад Елена заказала несколько кухонных шкафов, за которые заплатила кругленькую сумму. Так, звезда потратила около пятисот тысяч рублей. Однако результат ее поразил. Оказалось, что привезенная мебель кардинально отличалась от той, которую она заказала. Компания предложила уладить все полюбовно, и Лядова согласилась. Она доплатила еще двести тысяч работникам, чтобы те переделали шкафы. Но лучше не стало. На протяжении полутора года артистка ждала урегулирования вопроса: она хотела получить либо мебель, либо деньги.

Устав от обещаний, она все-таки решила решать вопрос по-взрослому и подала иск в суд. От компании, которая не выполнила свои условия, Елена потребовала вернуть шестьсот шестьдесят четыре тысячи рублей, а также штраф в размере тридцати пяти тысяч рублей и госпошлину в размере десяти тысяч рублей. Суд пошел навстречу актрисе и удовлетворил ее прошение. Однако он немного снизил неустойку, но, несмотря на это, Лядова получит огромную сумму.