"Погладит и почешет": Вдовиченков рассказал о преимуществах жизни с Лядовой

Недавно звезда "Бригады" дала интервью, в котором рассказала о своем счастливом браке.

В 2014 году общественность узнала, что Владимир Вдовиченков состоит в отношениях с коллегой по цеху Еленой Лядовой. Серьезность чувств подтвердило и то, что вскоре влюбленные расписались. Интересно, что сама свадьба прошла тайно. Актер потом еще несколько месяцев скрывал, что распрощался с холостяцкой жизнью.

Сейчас в отношениях супругов идиллия. Елена, как примерная жена, ждет мужа с работы, пока тот снимается в кино. А вот сам Вдовиченков так преданно ждать супругу не может. Как только Лядова начинает погружаться в работу, актер сразу же начинает тосковать. По словам Владимира, ему гораздо спокойнее, когда Елена рядом с ним.

Вдовиченков признался, что он рад, что жена мало снимается. Ведь дома он один сходит с ума. "И погладит, и за ушком почешет", – поведал актер, почему ему так нравится, когда супруга рядом.

Кстати, Лядова уже практически сменила сферу деятельности, став менеджером своего мужа. Из-за этого ей в буквальном смысле не хватает времени на развитие кинокарьеры. При этом Вдовиченкова это устраивает так как, по его словам, жена – это лучший менеджер.

Напомним, что ранее Владимир уже был женат несколько раз. Так, брак с Лядовой для него уже пятый по счету. Видимо, актер наконец-то смог найти свое счастье.