Стильная Лядова утерла нос Ходченковой

В Москве состоялась премьера фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов", собравшая полный зал звезд. Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Никита Михалков и многие другие посмотрели драму об одном из самых популярных русских прозаиков XX века. "Довлатов" стал лауреатом 68-го Международного Берлинского кинофестиваля. Художник-постановщик и художник по костюмам фильма, Елена Окопная, была удостоена награды "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад. Также картина получила награду независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost в рамках Берлинале-2018.
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