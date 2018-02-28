Стильная Лядова утерла нос Ходченковой

В Москве состоялась премьера фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов", собравшая полный зал звезд. Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Никита Михалков и многие другие посмотрели драму об одном из самых популярных русских прозаиков XX века. "Довлатов" стал лауреатом 68-го Международного Берлинского кинофестиваля. Художник-постановщик и художник по костюмам фильма, Елена Окопная, была удостоена награды "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад. Также картина получила награду независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost в рамках Берлинале-2018.