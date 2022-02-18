"Пукнуть в эпизоде": 38-летний Гудков о решении завязать со съемками в кино

Ортодоксальная восточная страна, знаменитое шоу о путешествиях и никакой золотой карты! Все это – новый фильм "Орел и решка. Кино", который вышел на "Кинопоиске". В центре сюжета – съемочная группа, которая узнает о планах закрыть проект. Чтобы спасти его, продюсер, режиссер, ведущие и операторы едут в Абд-Эль-Акри на свадьбу принца. Им предстоит снять эксклюзив и вернуться домой живыми.



Главные роли в фильме исполнили Екатерина Варнава, Александра Бортич, Александр Молочников, Александр Гудков, Кирилл Каганович и Максим Стоянов. Они несколько недель жили в турецкой провинции Мардин, и без интриги не обошлось. Каганович играл оператора, влюбленного в героиню Кати Варнавы, и, признается, чувствовал ревность реального возлюбленного актрисы — Александра Молочникова.



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"Мой герой — обычный трудяга, супер зажатый, но технически подкованный оператор. Он безнадежно влюблен в продюсера в исполнении Варнавы, — рассказал Кирилл. — С Катей играть было не сложно. Влюбиться в нее — тоже не сложно. Но Молочников ревновал, хотя виду не подавал. В кино есть сцена, где мы целуемся. Сняли ее, и я почувствовал, что кто-то смотрит. Повернул голову — Молочников. Но мне не впервой целоваться с занятыми девушками — и в кинопроектах, и в реальной жизни".

Кирилл Каганович снимается в кино уже около 10 лет. А вот для Екатерины Варнавы и Александра Гудкова это дебют на большом экране.

"Я вообще не думал об актерской карьере! – божится Гудков. – Не хотел и не хочу. Это странное стечение обстоятельств, какое-то кармическое послание спустилось сверху, — рассказал Гудков. — Мне очень хотелось отдохнуть, давно не был в отпуске. И когда позвонила Нателла Крапивина (продюсер "Орел и решка. Кино" – Прим. ред.), все сомнения отпали. Получилось, что актерский состав фильма — мои друзья, хотелось потусить с ними. Так и вышло".

По словам Гудкова, он не любит сниматься, потому что не может смотреть на себя по телевизору. "Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что играть — не мое. Придумывать и озвучивать — возможно. В эпизодах "пукнуть" — да! А вот целая роль — не мое", – заявил он "Кинопоиску".