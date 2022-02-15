Заподозренный в гомосексуализме Гудков предъявил жену

Российский шоумен Александр Гудков очень популярен и строит успешную карьеру в шоу-бизнесе. Несмотря на публичность, 38-летний артист не афиширует свою личную жизнь. На фоне такой секретности в Сети даже поползли слухи о том, что артист может иметь нетрадиционную ориентацию.
Еще два года назад в беседе с Ксенией Собчак Гудков признавался, что скоро женится, но никаких подробностей после этого не последовало.
Наконец Александру Гудкову надоело молчать, и он открыто прокомментировал информацию о своем статусе. Шоумен впервые рассказал поклонникам о своем семейном положении, поведав о тайной свадьбе и своей супруге. Это произошло в эфире "Драйв-шоу" на "Авторадио". Он отметил, что обманул Собчак, так как на тот момент уже был женат на девушке по имени Александра.
Гудков добавил, что в июле этого года их семейному союзу исполнится уже три года. Также он отметил, что все родственники в курсе о том, что у него есть супруга, и кто она.
Напомним, по неофициальной информации, женой Гудкова является 35-летний фотограф Александра Гагаринская. В сети есть несколько фотографий шоумена с девушкой, которая предположительно является его женой.