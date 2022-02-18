"Жрать прекрати!": истощенная Гагарина отказывается от еды

Но есть и те, кому нравится нынешняя фигура звезды. Подписчики в "Инстаграм" поинтересовались у артистки, как она достигла такой фигуры. Полина Гагарина раскрыла свой секрет.
В "Сторис" своего микроблога исполнительница разместила небольшой ролик. В нем закадровый голос говорит: "Жрать прекрати! Покажи свой рот!". Можно предположить, что юмористическое видео недалеко от истины. Судя по всему, знаменитость сильно ограничивает себя в питании, чтобы держаться в форме.
Удивительно, но в свое время Полина Гагарина весила на 40 килограммов больше, чем в настоящее время. Звезда располнела во время первой беременности. Певица поставила себе цель похудеть и добилась потрясающих результатов. Она изменила свое питание, отказавшись от многих продуктов.
Запрещенными в этом списке являются газировка и фастфуд, а также сладости. Полина Гагарина предпочитает овощные салаты, морепродукты, бурый рис, а также яблоки.
Напомним, ранее звезда выложила свое полуголое фото с отдыха на курорте, которое бурно обсуждалось фолловерами. Многие принялись ругать артистку за истощенную фигуру. Сама же Полина Гагарина всем довольна и просит недоброжелателей не лезть в ее жизнь.