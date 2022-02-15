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Шоу-бизнес
Певицу MARUV поздравляют с беременностью

Певицу MARUV поздравляют с беременностью

15 февраля певица MARUV празднует день рождения. В свое 30-летие звезда сообщила радостное известие.
прочитано 425 раз

В своем инстаграм-аккаунте артистка рассказала, что они с мужем Александром Корсуном ждут ребенка. В настоящее время она находится на поздних сроках беременности. Вокалистка опубликовала соответствующее фото.

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Поклонники часто спрашивали, когда знаменитости станут родителями, но супругов долгое время интересовала лишь карьера. Теперь же певица MARUV обрадовала ценителей ее таланта.

Она поведала, что у них скоро будет пополнение в семействе. Исполнительница добавила, что считает это самым потрясающим подарком.

Фолловеры поздравили звезду. Они отметили, что артистке идет беременность. "Огромного счастья вам", "Лучшая мама в мире", – высказались подписчики.

Пока точная дата родов неизвестна, как и пол будущего ребенка. Одно понятно наверняка: певица MARUV не намерена отказываться от творческой деятельности. Она и сейчас вовсю записывает новые треки, а также вынашивает идеи для клипов.

Напомним, в период пандемии коронавируса певица MARUV решила найти дополнительный доход и выпустить линию нижнего белья. Она рекламировала откровенные наряды лично.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Aleksandr Gusev / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 15 февраля 2022, 08:45 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Известная певица раскорячилась на вручении престижной премии

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Гость959832
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Фуууууу ббблллеееааадддь!
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