Певицу MARUV поздравляют с беременностью

В своем инстаграм-аккаунте артистка рассказала, что они с мужем Александром Корсуном ждут ребенка. В настоящее время она находится на поздних сроках беременности. Вокалистка опубликовала соответствующее фото.
Поклонники часто спрашивали, когда знаменитости станут родителями, но супругов долгое время интересовала лишь карьера. Теперь же певица MARUV обрадовала ценителей ее таланта.
Она поведала, что у них скоро будет пополнение в семействе. Исполнительница добавила, что считает это самым потрясающим подарком.
Фолловеры поздравили звезду. Они отметили, что артистке идет беременность. "Огромного счастья вам", "Лучшая мама в мире", – высказались подписчики.
Пока точная дата родов неизвестна, как и пол будущего ребенка. Одно понятно наверняка: певица MARUV не намерена отказываться от творческой деятельности. Она и сейчас вовсю записывает новые треки, а также вынашивает идеи для клипов.
Напомним, в период пандемии коронавируса певица MARUV решила найти дополнительный доход и выпустить линию нижнего белья. Она рекламировала откровенные наряды лично.