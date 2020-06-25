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Певицу MARUV сравнили с козой

Певицу MARUV сравнили с козой

Певица MARUV. Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com/
Украинская певица MARUV продолжает покорять сердца поклонников не только у себя на Родине, но и в России. А некоторые фотографии артистки вызывают необычную реакцию.
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Певица MARUV рассказала своим поклонникам про отдых в отеле под Одессой. "Для меня это место где можно отдохнуть душой, наполниться вдохновением и жизненной силой", – рассказала она.

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В качестве подтверждения артистка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" серию снимков. На первом из них она предстала перед зрителями в стильных солнечных очках, красной бейсболке и с козочкой на руках. Образ певицы вдохновил многих комментаторов на бурную реакцию.

Кто-то заметил, что на фотографии MARUV похожа на героиню латиноамериканского сериала "Дикий Ангел", роль которой исполнила Наталья Орейро. Другие больше внимания уделили животному на руках певицы и отметили, что со снимка на ни смотрят "две козочки".

Автор: 25 июня 2020, 04:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Известная певица раскорячилась на вручении престижной премии

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