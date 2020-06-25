Певицу MARUV сравнили с козой

Певица MARUV рассказала своим поклонникам про отдых в отеле под Одессой. "Для меня это место где можно отдохнуть душой, наполниться вдохновением и жизненной силой", – рассказала она.
В качестве подтверждения артистка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" серию снимков. На первом из них она предстала перед зрителями в стильных солнечных очках, красной бейсболке и с козочкой на руках. Образ певицы вдохновил многих комментаторов на бурную реакцию.
Кто-то заметил, что на фотографии MARUV похожа на героиню латиноамериканского сериала "Дикий Ангел", роль которой исполнила Наталья Орейро. Другие больше внимания уделили животному на руках певицы и отметили, что со снимка на ни смотрят "две козочки".
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