Украинская певица заявила о желании научить россиян жизни

По словам звезды, летать в Россию с концертами – неприемлемо. "Мне нравится думать, что, показывая таким образом несогласие, мы свою публику там тоже как-то направляем на путь истинный", – выразила свое мнение Юлия Санина.
Певица в интервью ютуб-каналу "Ходят слухи" выразила надежду, что ее российские поклонники "посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то". Пока неизвестно, как на такое заявление отреагирует аудитория знаменитости в нашей стране.
Напомним, отношения между Украиной и Россией резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года.
Незалежная систематически обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории. Россию Украина называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.
К слову, многие украинские исполнители в свое время прославились именно в нашей стране. Среди них Maruv, Ани Лорак, Таисия Повалий, Андрей Данилко (Верка Сердючка), София Ротару, Вера Брежнева, Александр Цекало, Иван Дорн, Светлана Лобода, Елка, Настя Каменских и Потап. Более того, нынешний президент Украины, а в прошлом комик, ведущий, актер и шоумен Владимир Зеленский стал широко известен зрителю именно в России.
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