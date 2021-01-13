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"Срамота!": обнаженную Maruv закидали помидорами за прозрачное белье

Maruv. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинская певица Maruv вновь показала всю себя в гипер откровенном костюме от своего бренда. Поклонники были шокированы от увиденного.
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В своем "Инстаграм" Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, показала кадры с фотосессии в БДСМ-белье. Поклонники восхитились красотой и грацией артистки. Стоит отметить, что певица довольно часто показывает откровенные образы и не стесняется своих аппетитных форм. На этот раз Maruv выставила на показ полуобнаженное тело в белье с эффектом прозрачности. Казалось, что ее интимные места прикрывают лишь черные клочки ткани.

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Кто-то был готов наброситься на поп-звезду и буквально съесть ее. Однако не всем понравилось такое откровение. Многие сочли излишним то, что показала певица. По их мнению, так выглядеть пошло.

"Бесстыжая!"; "Срамота, стыда не видела!"; "Трусики бомба!"; "Вкусно", – написали возбужденные фолловеры.

В период эпидемии коронавируса Maruv решила найти дополнительный доход и выпустить линию нижнего белья. По всей видимости, она пользуется успехом у ее поклонников, ведь рекламирует откровенные наряды она сама лично.

Так что Maruv старается не только выделяться своими зрелищными выступлениями и клипами, но и развивается в других сферах.

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Автор: 13 января 2021, 18:41 Источник: Инстаграм • Требует проверки
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Известная певица раскорячилась на вручении престижной премии

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