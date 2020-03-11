"Три дряни в одном доме – перебор!": бессовестный отец плюнул в лицо обескураженной Власовой

Популярная певица Наталия Власова больше половины жизни не поддерживает связи с родителем. Поэтому долго не соглашалась прийти в студию программы Андрея Малахова "Прямой эфир", где должен был появиться ее отец. В итоге она пожалела, что решилась на этот шаг.

Утром после резонансного эфира артистка получила письмо. "Отец, этот дьявол в погонах, написал мне, что "три дряни в одном доме – явный перебор", имея ввиду саму Наталию, ее маму и дочку. "К постоянным оскорблениям в адрес меня и мамы я привыкла за столько лет, но причем тут 13-летняя девочка?" – недоумевает певица.



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"Я шла на передачу, посвященную "юбилею творчества" и встрече с "прозревшим отцом", а оказалась в центре лицемерия и лжи, – плачет Наталия Власова. – Меня долго уговаривали и смогли в итоге убедить вынести часть личного на всеобщее обозрение. Моей ошибкой стало то, что к своим годам я не перестала носить розовые очки. Для редакторского состава это всего лишь очередная программа, а для меня – моя жизнь".

Встреча с отцом оказалась вовсе не такой, как планировала певица. "Папа зашел в гримерку не для того, чтобы заглянуть в глаза впервые за столько лет и разглядеть внучку, он зашел сказать, что не знает, где "забрать гонорарчик", – рассказывает Власова. – Я ошарашенно спросила: "Тебе заплатили деньги за участие?". Он ответил: "Конечно, я же главный герой передачи".

Власова признается, что редакторы "Прямого эфира" ее просто обманули: "Мне сказали, что мой папа во всем раскаивается, хочет просить прощения у семьи и со всеми примириться, что он якобы спивается от горя в одиночестве и неизвестно чем это все закончится, если я не соглашусь на эту встречу". Сказали, что его очень вдохновило их предложение приехать и сделать добрую передачу, посвященную юбилею творчества и заодно нашей с ним встрече, что он только этим и живет. К тому моменту он уже долгое время не выходил на связь ни с кем из своих родственников, и я поверила во все это".

"Взять на себя грех отказа я уже просто не смогла, – пояснила Власова. – Согласилась, потому что всю жизнь мечтала разрешить этот конфликт, согласилась, вспомнив все хорошее, за что можно было как-то зацепиться. Согласилась, чтобы найдя в себе силы простить, возможно, своим примером помочь другим людям тоже прийти к этому. Шла на запись программы с твердым решением, что сделаю это. Но, войдя в студию, я услышала, как мой папа, мой, казалось бы, все равно такой близкий человек, по-прежнему, к сожалению, ненавидящий весь свет, сидит и лжет... Неправдой было практически все".

"К такой откровенной, бессовестной лжи и такому повороту событий была совершенно не готова. Я решила, во чтобы то ни стало, говорить только хорошее и благодарить. Для меня было недопустимо превратить передачу в балаган и склоку, разыгранную на семейной драме. Почти все отснятые репортажи, связанные с творчеством, моей жизнью и мои новые песни и клипы не вошли в итоге в программу, видимо, это не входило изначально в планы и было снято для отвода глаз. Их интересовало только личное… Негатив, хамство и оскорбления родных людей из уст отца были вырезаны после съемок в студии по моей убедительной просьбе. Монтаж – великая сила! – превратил человека практически в ангела".

А вот и дела "ангела", о которых рассказала Власова: "Мой папа в первый раз избил маму в кровь, когда я была еще совсем грудная. Он почти 30 лет не участвовал ни в чем. Он выжил всех из дома – сделал так, что после развода мама, всю жизнь не перестававшая работать и поднявшая двух детей, сбежала из дома с одной сумкой в никуда, а в скором времени нас с братом тоже выкинул на улицу. Выписал через суд. Мы все трое стали просто БОМЖами". Параллельно с нами, помимо всех кошмаров, у него была еще и вторая семья. Он никогда не хотел общаться с внучкой и вспомнил о ней лишь дважды – в 1 год и в 12 лет".

Через интернет Наталия Власова обратилась к отцу: "Ты можешь до конца жизни теперь пересматривать эту передачу и гордиться собой, если это поможет тебе стать счастливее и величественнее, ведь ты же главный герой этой программы. Да еще какой герой! Мы все тебя за все простили. Осталось только, чтобы тебя Бог простил".