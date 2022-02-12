"Они этого не переживут" 72-летняя Пугачева заговорила о мести "подлым людям"

Об Алле Пугачевой всегда ходило множество слухов, сплетен, небылиц. Обсуждаются ее мужья. дети, деньги, состояние здоровья. Но Примадонна выше этого. Как пела сама – "поднимись над суетой".

В репертуаре у Пугачевой есть несколько песен о всей той шумихе, которая ее всю жизнь сопровождает.

"Кто не знаю распускает слухи зря, // Что живу я без печали и забот, // Что на свете всех удачливее я, // И всегда, и во всем мне везет", или "Увaжaемый aвтор! // Я стaтью прочитaлa Вaшу, // Взяв полкaпельки фaктa, // Вы нaполнили ложью чaшу!", или "Вчера опять на первой полосе // Писали обо мне газеты все: // Что я не так стою, что я не то пою. // Я никому покоя не даю" – пела в разные годы Алла Борисовна. И как же она права!..

Пресса склоняет ее на все лады, достается и от коллег, и от простых людей...

"Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес, – улыбается Пугачева. – Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они это не переживут!"

Композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев, стилист Влад Лисовец, певица Юлия Савичева поддержали Аллу Пугачеву в ее стремлении е счастью – они "лайкнули" ее заявление в социальных сетях.