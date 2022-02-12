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Шоу-бизнес
"Они этого не переживут" 72-летняя Пугачева заговорила о мести "подлым людям"

"Они этого не переживут" 72-летняя Пугачева заговорила о мести "подлым людям"

Об Алле Пугачевой всегда ходило множество слухов, сплетен, небылиц. Обсуждаются ее мужья. дети, деньги, состояние здоровья. Но Примадонна выше этого. Как пела сама – "поднимись над суетой".
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В репертуаре у Пугачевой есть несколько песен о всей той шумихе, которая ее всю жизнь сопровождает.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Кто не знаю распускает слухи зря, // Что живу я без печали и забот, // Что на свете всех удачливее я, // И всегда, и во всем мне везет", или "Увaжaемый aвтор! // Я стaтью прочитaлa Вaшу, // Взяв полкaпельки фaктa, // Вы нaполнили ложью чaшу!", или "Вчера опять на первой полосе // Писали обо мне газеты все: // Что я не так стою, что я не то пою. // Я никому покоя не даю" – пела в разные годы Алла Борисовна. И как же она права!..

Пресса склоняет ее на все лады, достается и от коллег, и от простых людей...

"Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес, – улыбается Пугачева. – Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они это не переживут!"

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев, стилист Влад Лисовец, певица Юлия Савичева поддержали Аллу Пугачеву в ее стремлении е счастью – они "лайкнули" ее заявление в социальных сетях.

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Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 февраля 2022, 14:25 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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более лживой и завистливой примадонны свет ещё не видел!
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