Ружье, грабежи и увольнение: Цыганова откровенно о жизни в 90-х

Развал Советского Союза ознаменовал собой крах экономической системы и сделал граждан уязвимыми перед неизвестностью. Пострадали не только простые работящие люди, но и звезды с большой буквы. Популярная в те времена певица Вика Цыганова тоже прочувствовала жестокость эпохи, ведь ее семья не была защищена от угроз, нападений и прочих жутких событий.
Знаменитость рассказала, что в лихие 90-е годы ее мать работала в детском саду, где очень опасались преступности. Как пишет Царьград, женщина охраняла рабочее место от злоумышленников с ружьем. Сотрудники организации по очереди занимались этим делом, чтобы ценное имущество не разграбили, как это происходило по всей стране.
Вика Цыганова откровенно призналась, что кошмарные события тех лет по большей части обошли ее стороной. Звезда уточнила, что ее сфера деятельности была более устойчива, чем отрасль производства, где людей увольняли и оставляли без средств к существованию.
"Я не видела ужасов таких, потому что я не работала на заводе, я не теряла работу", — объяснила артистка.
После распада СССР Вика Цыганова своим творчеством поддерживала людей, которые попали в беду. А затем, когда в мире началась пандемия коронавируса, она не утратила трезвого взгляда на жизнь и понимания, что со всем можно справиться.
"Я на концерте публике своей говорю: ребята, давайте взбодримся, мы же с вами 90-е пережили", — заявила Вика Цыганова.