"Все оккупировано фриками": оплеванная Вика Цыганова взвыла из-за травли

58-летняя Вика Цыганова со скандалом покинула шоу "Суперстар" на НТВ. Певица сделала важное заявление.



Артистка вскипела после того, как ее резко раскритиковали в проекте. Она заявила в своем микроблоге, что зрители ее отныне не увидят.

По словам Вики Цыгановой, в шоу "Суперстар" ей не место. При этом она добавила, что иной возможности появиться на экране у нее нет. "Все оккупировано фриками и их покровителями", — высказалась звезда.

Досталось от знаменитости и певице Анастасии. Но та не стала отмалчиваться и обрушилась за Вику Цыганову. Она считает, что коллега прикрывается религиозностью, а на самом деле испытывает ненависть и зависть к другим артистам.

"То, что она что-то там вякает, это ее субъективное мнение", – цитирует Анастасию "Собеседник". Знаменитость уверена, что Вика Цыганова ей и в подметки не годится. По словам исполнительницы, ее коллега – "ремесленник", а она – "звезда". Также Анастасия заявила, что певица "выцыганивала" себе оценки жюри.

Напомним, скандал на телепроекте разгорелся в минувшие выходные. Строгому жюри пришлось не по душе выступление Вики Цыгановой под песню "Есаул" Олега Газманова. Им не понравилось, что артистка выбрала "мужской" репертуар. Ранее звезда поделилась воспоминаниями о том, как умирал ее отец.

