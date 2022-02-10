Популярный рэпер Снуп Догг взорвался из-за обвинений в насилии: Хотел минет с энтузиазмом

Рэпера Снуп Догга обвинили в принуждении к оральному сексу.



В суд обратилась некая танцовщица, имя которой держится в секрете. Девушка вспомнила события 2013 года и – тогда, по ее словам, она стала жертвой сексуального насилия. А одним из виновников произошедшего якобы стал знаменитый музыкант Снуп Догг.

Девушка рассказала, что в конце мая она побывала на концерте рэпера в Калифорнии, после которого познакомилась с его другом Доном Хуаном. По ее словам, он предложил новой знакомой подвезти ее до дома. Во время поездки танцовщица уснула, а когда проснулась, оказалась в гостях у Хуана – там-то он якобы и склонил ее к оральному сексу.

Девушка заявила, что на этом страшные события той ночи не закончились. Затем новый приятель отвез ее на студию к Снуп Доггу, пообещав, что тот поможет ей продвинуться по карьерной лестнице. Но вместо разговоров о делах она якобы получила приставания со стороны рэпера. В своем иске танцовщица заявила, что музыкант отказался дать ей работу, потому что он хотел минет с энтузиазмом, и от ночной гостьи этого не получил.

Снуп Догг уже ответил на обвинения в его сторону. Взорвавшийся от ситуации рэпер опубликовал на своей странице в "Инстаграме" пост, в котором отверг свою причастность к изнасилованию и обвинил истца в меркантильности.

"Сезон золотоискателей начался", – написал артист в своем микроблоге.

