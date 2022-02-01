Не участвует в жизни ребенка: почему Николаев скрывал новорожденного сына

Валерий Николаев признался, почему целых семь месяцев скрывал информацию о появлении на свет сына. 56-летний актер второй раз стал папой.
Как выяснилось, 13 июня прошлого года жена Николаева, 37-летняя воздушная гимнастка Эльмира Земскова родила ему сына по имени Никита. Радостную новость он сообщил в эфире "Танцев со звездами", где выступает в паре с профессиональной танцовщицей Александрой Акимовой.
По словам Валерия Николаева, он не скрывал появления на свет сына, однако и не афишировал.
"Почему я должен об этом кричать направо и налево? Да, у меня есть социальные сети, но личная жизнь на то и личная", – отметил Николаев.
Напомним, Валерий Николаев женился на Эльмире Земсковой в 2014 году. Гимнастка младше своего супруга на 19 лет. Брак стал четвертым для артиста. У пары также есть старшая дочь Дарья.
Сейчас Валерий Николаев почти не участвует в жизни ребенка. Он много работает, ездит по съемкам и различным проектам. Мальчика в основном растит жена, которая после 20 лет работы воздушной гимнасткой уже на пенсии. Однако это временно. Лето, к примеру, семья всем составом наслаждалась отдыхом на даче.