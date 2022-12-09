Певице Селин Дион диагностировали неизлечимое заболевание

В личном блоге певица сообщила, что ей диагностировали неизлечимое неврологическое заболевание. Как сообщает телеканал "360", из-за этого она решила прервать свое мировое турне по Европе.
"Я готова перенести мой тур в Европе в феврале", – цитирует звезду Пятый канал.
Синдром мышечной скованности, обнаруженный у Селин Дион, доставляет ей множество неудобств не только в работе, но и в повседневной жизни. Как отметило издание VSE42.RU, если болезнь начнет прогрессировать, артистка может потерять способность передвигаться и есть.