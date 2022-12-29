Митя Фомин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Бывший лидер группы Hi-Fi, а сегодня популярный сольный артист Митя Фомин поздравил читателей и зрителей "Дни.ру" с новогодними праздниками. Яркий, харизматичный и талантливый артист заряжает позитивом и улыбкой на весь 2023 год.
"Я вас поздравляю с Новым 2023 годом! Желаю, чтобы он был таким же насыщенным и ярким как гобелены с моего же костюма", — тепло поздравил читателей "Дни.ру" артист и показывает яркие перья на своем белоснежном костюме. Смелый артист надел его прямо на голое тело.
В уходящем году Митя Фомин продолжал гастролировать, активно поддерживал оставшихся в стране артистов. В 2022 году он выпустил клип на песню "Удивительная" и записал новую композицию "Рассвет". Музыкальное видео собрало на площадке более 1,5 миллионов просмотров, а новую песню послушали больше 15 тысяч человек. Отличный результат!
Для своих выступлений исполнитель хитов "Все будет хорошо" и "Седьмой лепесток" выбирал яркие наряды и стильные аксессуары. Так, он не дает публике забывать о важности положительных эмоций. Надеемся, что и в следующем году мы будем видеть широкую улыбку Мити Фомина!