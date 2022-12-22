Врачи борются за жизнь: Узнавшая о беременности 15-летней дочери Глюкоза прикована к койке

Появилось видео внезапно слегшей Глюкозы.

Прославленная певица в начале своей карьеры была настоящая сорвиголова. Вспомнить хотя бы ее песни и клипы, благодаря которым она влюбила в себя публику. Наверное, поэтому к выходкам своей дочери Глюкоза относится спокойно.

Напомним, артистка уже пару раз подвергалась осуждению со стороны поклонников за методы воспитания своей наследницы. Когда девочке было 14 лет, ее уже успели выгнать из двух школ – из-за пристрастия к курению. Тогда, к слову, певица вступилась за Лидию, призвав сделать в образовательных учреждениях курилки.

А еще девочка не так давно сделала скандальное заявление, а именно – рассказала о своей небинарности. Видимо, и эти новости приняла звездная мама. Впрочем, судя по последним новостям, Глюкоза во всем поддерживает дочь. На днях, к примеру, пошли слухи о том, что 15-летняя Лидия беременна.

Пока подтверждений этому нет, но, зная близость матери и дочери, певица уже наверняка об этом узнала. Ведь, по признанию звезды, несмотря на возраст она общается с юной наследницей о сексе и предохранении.

Впрочем, сейчас очевидно у артистки нет сил разбираться с потоком информации о своей дочери, ведь она неожиданно слегла с болезнью. Певица сняла себя прикованной к койке из-за поставленных капельниц и заявила, что все врачи уже у нее дома и борются за ее жизнь.

"Ну, все, любимые, я сошла с дистанции", – с улыбкой сказала Глюкоза и пожелала своим поклонникам не болеть.