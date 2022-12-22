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Шоу-бизнес
Врачи борются за жизнь: Узнавшая о беременности 15-летней дочери Глюкоза прикована к койке

Врачи борются за жизнь: Узнавшая о беременности 15-летней дочери Глюкоза прикована к койке

Появилось видео внезапно слегшей Глюкозы.
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Прославленная певица в начале своей карьеры была настоящая сорвиголова. Вспомнить хотя бы ее песни и клипы, благодаря которым она влюбила в себя публику. Наверное, поэтому к выходкам своей дочери Глюкоза относится спокойно.

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Напомним, артистка уже пару раз подвергалась осуждению со стороны поклонников за методы воспитания своей наследницы. Когда девочке было 14 лет, ее уже успели выгнать из двух школ – из-за пристрастия к курению. Тогда, к слову, певица вступилась за Лидию, призвав сделать в образовательных учреждениях курилки.

А еще девочка не так давно сделала скандальное заявление, а именно – рассказала о своей небинарности. Видимо, и эти новости приняла звездная мама. Впрочем, судя по последним новостям, Глюкоза во всем поддерживает дочь. На днях, к примеру, пошли слухи о том, что 15-летняя Лидия беременна.

Пока подтверждений этому нет, но, зная близость матери и дочери, певица уже наверняка об этом узнала. Ведь, по признанию звезды, несмотря на возраст она общается с юной наследницей о сексе и предохранении.

Впрочем, сейчас очевидно у артистки нет сил разбираться с потоком информации о своей дочери, ведь она неожиданно слегла с болезнью. Певица сняла себя прикованной к койке из-за поставленных капельниц и заявила, что все врачи уже у нее дома и борются за ее жизнь.

"Ну, все, любимые, я сошла с дистанции", – с улыбкой сказала Глюкоза и пожелала своим поклонникам не болеть.

Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2022, 14:40 Источник: Соцсети • Требует проверки
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