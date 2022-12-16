Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой
"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
партнеры
Пятница
16 декабря
Лента новостей
12:10
Драка и перестрелка: забитая в угол Наташа Королева столкнулась с бандитским сбродом
11:50
"Это отвратительно": Вскрылась грязная лицемерная ложь поливающей грязью Россию Ахеджаковой
11:30
Подмосковная полиция поймала наркокурьера
11:10
Нацедил в рот мочи: сексуальные извращения изменяющего жене Реввы всплыли наружу
11:09
Где искать дешевые "однушки" в Москве
10:50
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
10:30
"Полнота интиму не помеха": 140-килограммовый Пухляш из Little Big оказался в койке просто огонь
10:10
В Хабаровском крае перевернулся автобус с вахтовиками
09:50
Для чего москвичи покупают недвижимость в Сочи: объяснил риелтор
09:30
"Орала так, что себя не слышала": Жуткая истерика хабалки Гузеевой стала достоянием общественности
09:10
Уволен: Беглому Урганту нашли замену после планов устроить шабаш в Кремле
08:50
В Москве отчим два года домогался несовершеннолетнюю падчерицу
08:30
Психолог назвала три способа избежать предновогодней депрессии
08:10
Проктолог предупредила об опасности анального секса
06:31
На квартиру в Москве придется копить 12 лет
04:15
Онколог рассказал, как лечат рак без операции
02:12
Новостройки не продаются
00:14
Иван Молчальник: народные приметы 16 декабря
22:20
Все из-за Меган Маркл: принц Гарри едва не прикончил родного брата
22:00
"Под елкой с женихом": вывалившей обоссаный "вареник" Волочковой брызнули струей поноса в рот
21:41
Автомобиль BMW вылетел с проезжей части на пешеходов в Москве
21:10
"Сосет": развратное видео молодой жены Петросяна слили в Сеть на фоне развода
20:50
На территории школы в Нижегородской области нашли человеческие останки
20:10
"Потребляла наркотики": изрезанную дочь Успенской пытается спасти лекарь
19:50
"Многие еще в панике": найденную без ног за две недели до смерти Барановскую не смогли спасти
19:31
Расписание ЕГЭ на 2023 год официально утверждено
19:10
"Конец издевательству": живодера из Старого Оскола проверяет полиция
18:50
"Я любовница": побившая жену Маликова молодая фифа сдала себя с потрохами
18:30
Павел Деревянко и Светлана Крючкова выступят в кафедральном соборе Калининграда
18:10
"Снова задержка": отомстившая мужу с другим Гагарина нагуляла живот
17:50
Сенсация не состоялась: годами дурившую народ Ротару вывели на чистую воду
17:30
"И крест повесить, и трусы снять": Цыганова растоптала "поющую для плебеев мать геев" Пугачеву
17:10
"Конкурентов точно не будет": доллару предрекли процветание в ближайшие годы
16:50
"А этот поросенок Фунтик – кто?": похожая на старуху 33-летняя жена Петросяна вцепилась в наследство и деньги юмориста
16:30
Выросла без внимания матери и не пошла по ее стопам: как живет единственная дочь Клары Новиковой
16:10
"Перестанут ценить друг друга": погрязшие в конфликтах принц Уильям и Кейт Мидлтон в шаге от развода
15:50
Разведенная с Меладзе беглянка Брежнева предъявила здоровенькую малышку: Счастливая мама
15:30
Сказки от Камбуровой, ностальгия от Стоцкой и женская сущность от жены Хабенского: главные премьеры зимы
15:10
Как бороться с гриппом до встречи с врачом – советы иммунолога
14:50
Подлая Заворотнюк взяла мужа и убежала из России: Скучать не приходится
14:30
Теперь вместе: Богомолов съехался с бывшей женой после развода с израильтянкой Собчак
14:10
Немцы массово едут на зимовку в Калининградскую область
13:50
Дети от разных женщин, работа грузчиком и жизнь в США: что случилось с актером Колокольниковым
13:30
Потерявшая деньги беглянка Пугачева оборвала последние связи с Россией
13:10
Господи, помилуй! Найденную в крови Шпицу с обезображенными глазами не спасли
12:50
На Сахалине рыболовецкое судно село на мель
12:30
Снявшая одежду жена Петросяна вставила пальчики в свои дырочки для удовольствия: Сумасшедше круто!
12:10
Овдовевшая Жанна Болотова избавилась от вещей и писем покойного мужа Николая Губенко
11:50
Знаем мы твою работу: ревнивый муж устроил слежку за Анитой Цой
11:30
С какого и по какой возраст в России выдают ипотеку и кредиты наличными
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
"Рвет во все стороны": объявлено о громком уходе снявшего маску Филиппа Киркорова
"Похоронили": измученная болезнью Поплавская ревела в агонии
Теперь вместе: Богомолов съехался с бывшей женой после развода с израильтянкой Собчак
"Задирал футболку": интимная связь Алины Кабаевой с известным мужчиной обросла подробностями
"И крест повесить, и трусы снять": Цыганова растоптала "поющую для плебеев мать геев" Пугачеву
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы

"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы

Певица Глюкоза сама в юности была той еще бунтаркой. Дочь повторяет ее путь.
прочитано 1376 раз

Российская певица Глюкоза (Наталья Ионова – настоящее имя) допустила в беседе с поклонниками, что ее 15-летняя дочь Лидия может забеременеть в любой момент. Девочка-бунтарь, которая ранее заявляла о своей небинарности, уже сейчас пошла по стопам матери и выбрала свободу бытия.

ПО ТЕМЕ

"Я всегда плачу": облаянная грязной матерщиной Глюкоза разошлась с мужем

"Я уже веду с Лидой разговоры о ранней беременности. Она уже взрослеет. Бывают такие экстренные случаи. Я говорю о том, что будем рожать, ждем. А Лида отвечает: "Мама, отстань! Нет". Я помню, что моя мама тоже со мной говорила, что нужно предохраняться. Но если это случается, то нужно прийти домой и обо всем ей рассказать. Я, конечно, переживаю, чтобы у моих дочерей всего этого не было, но у них другое детство. Они под контролем", – отметила певица.

Ведущий ютуб-шоу Anton S Live возмутился таким подходом к воспитанию, ведь Глюкоза может стать бабушкой, когда ее дочери будет всего 16 лет! Он не исключает, что дочь певицы Глюкозы уже беременна, раз пошли такие разговоры.

"15-летняя дочь Глюкозы, говорят, понесла. Но если говорить о Ларисе Гузеевой, то она признавалась, что позволяла дочери все, и воспитывать детей нужно, давая им полную свободу. Но давать ребенку свободу надо только тогда, когда вы видите, что ваш ребенок способен сделать здравое решение, и человек способен быть свободным без контроля родителя на все сто. Но если вы видите, что дите растет бунтарем, ну какая свобода? Ну вот пожалуйста. Бабкой станет, когда дочке будет 16 лет. Ее же из школы выгоняли, потому что смолила везде, где только можно", – возмутился ведущий.

Вот так с легкостью блогер отправил дочь Глюкозы в роддом, хотя еще ничего не ясно, и певица пока просто ведет просветительские беседы с наследницей.

Напомним, дочь Глюкозы Лидия строит певческую карьеру и делает первые успехи в музыкальной индустрии. Несмотря на то, что девочка является трудным подростком, матери иногда удается найти с ней общий язык.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2022, 10:50 Источник: Anton S Live/ Youtube • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Глюк'oZa и Лопырева померялись фигурами

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Выросла без внимания матери и не пошла по ее стопам: как живет единственная дочь Клары Новиковой

У наследницы осталась обида
Шоу-бизнес

"Снова задержка": отомстившая мужу с другим Гагарина нагуляла живот

Певица засветила округлость
Шоу-бизнес

Сенсация не состоялась: годами дурившую народ Ротару вывели на чистую воду

Вот это поворот!
Шоу-бизнес

"Потребляла наркотики": изрезанную дочь Успенской пытается спасти лекарь

Все очень серьезно

Гороскоп

Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года
Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года

Здоровье

Проктолог предупредила об опасности анального секса
Онколог рассказал, как лечат рак без операции
Как бороться с гриппом до встречи с врачом – советы иммунолога
Лучше любой диеты: как спасти фигуру в новогодние праздники

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+