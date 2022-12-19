"Удается прожить до пяти лет": разбитая раком Заворотнюк находится на граи смерти

Заслуженная артистка России длительное время борется с тяжелейшим недугом. Актриса театра и кино страдает от онкологического заболевания. Она госпитализирована и сентября проходит лечение в одной из лучших клиник.
Об этом сообщает газета "Комсомольская правда". По данным издания, медицинские процедуры и нахождение в комфортабельной палате встали семье 51-летней звезды сериалов в копеечку. К примеру, пациенты с раком должны перед госпитализацией вносить депозит на сумму порядка полумиллиона рублей.
Денежные средства в клинике в центре Москвы расходуются на процедуры, операции и лекарства. Стационарное пребывание в больнице обходится Анастасии Заворотнюк от 39 до 94 тысяч рублей за сутки. В палате установлены все необходимые удобства: от телевизора и кондиционера до личного пульта вызова медсестры.
В медицинском центре, куда легла на лечение Анастасия Заворотнюк, трудятся специалисты не только из России. Актриса находится под наблюдением также специалистов из Израиля. Для пациентов доступно лучшее оборудование из западных клиник.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", как известно, борется с глиобластомой. Клиника запатентовала уникальные технологии ее лечения, которые позволяют вдовое повысить выживаемость пациентов.
Меж тем, Анастасия Заворотнюк все еще находится на грани жизни и смерти, так как статистика в ее случае совсем неутешительна. "Ее случай врачи называют настоящим чудом, ведь всего 2% пациентов с таким диагнозом удается прожить до пяти лет", – уточнили авторы статьи.