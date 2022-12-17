Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой
"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
партнеры
Суббота
17 декабря
Лента новостей
17:32
Надежды больше нет? Сгорающую от рака Анастасию Заворотнюк увезли в больницу
16:51
Разминает рот: нацепивший женские трусики Панин готовится к ночи с толпой брутальных мужиков
15:13
Увлажненная Муцениеце запустила пальцы в свою кудрявую мохнатку: Тоска и одиночество
14:14
"Сама приняла решение": всплыли подробности развода Федора Бондарчука с красавицей-женой
13:51
Свинтивший от опостылевшей жены Маликов прильнул к голозадым малолеткам: Спасибо за лучик света
13:19
Пузо на нос лезет: обрюхаченная жена Петросяна раскрыла свой секрет
12:34
Гонят поганой метлой: болтливого Михалкова с позором вышвырнули из Италии
11:55
Подлая Цымбалюк-Романовская публично растоптала оголившуюся музу Джигарханяна: Было предательство
11:12
Смерть и рабский труд украинцев: замок в Грязи затянулся удавкой на шее беглянки Пугачевой
11:06
Тест: угадайте советские новогодние мультфильмы по кадру
10:01
Овдовел в 34 года и не успел помириться с единственной дочкой: личные трагедии Леонида Броневого
08:39
Россиянам посоветовали лучшие подарки для близких на Новый год 2023
08:19
Как спасти елку от кота: лайфхаки на Новый год
06:33
Тест: отгадайте фильм по манекенщицам на показе мод
02:16
Спрос на услуги риелторов падает
00:01
День святой Варвары: что нельзя делать 17 декабря
21:50
"Скоро станет бабушкой": потерявшая голову 13-летняя дочь Брежневой объявила о важном событии
21:30
Арзамасова после развода в шоке от отношения Авербуха к крошке-сыну: Животное
21:10
Заподозренного 13 лет назад в измене Бероева увидели с повзрослевшим ребенком
20:50
"Сладкий мальчик!": Наташа Королева со сдувшимся пузиком празднует рождение малыша
20:30
Пережившая смерть ребенка Захарова молит о спасении еще одного малыша: Просим поддержки
20:10
"Какой же злой рот": заявившая о разводе Ковальчук склонилась над стаканом с уродливым лицом
19:50
Стали известны последние слова отправившегося на небеса Прилучного
19:30
Может пострадать: Николаев наплевал на других и подверг семилетнюю дочь опасности
19:10
До слез: в семье Яны Рудковской наступил ад
18:50
"Влюбилась в деда": объявившая о помолвке Волочкова показала жениха с огромным жезлом
18:30
"Ребенка отдают": Ставшую бабушкой 68-летнюю Успенскую лишают кровиночки из-за наркотиков
18:10
Мечтающая выпить жена Газманова корчится от жуткой боли: Суровый приговор
17:50
"Его изолировали от всех": Левкин потерял связь с больным 75-летним Алибасовым
17:30
"Отрицание семьи": скандалистка Лена Летучая отказалась от традиционных ценностей
17:10
Голос из могилы: Моисеев с того света объявил свою волю дерущимся за наследство брата и директора
16:50
"Как собаку": Мужик взял растянувшую рогатку Волочкову на заднем сиденье
16:30
"Подрались в прямом эфире": Злющий Пригожин вмазал по голове надоевшей Кудрявцевой
16:10
В России новых иномарок осталось на месяц продаж
15:50
Изменник Галкин* получил по заслугам: Пугачеву застукали в обнимку с новым кавалером
15:30
"Больше нет!": Изможденное окровавленное тело Толкалиной нашли после жуткого убийства
15:10
И даром не надо: Петросян не может избавиться от билетов на собственное шоу
14:50
Бродит голышом по улицам: Закрутившая шашни за спиной у мужа Седокова пустилась во все тяжкие
14:30
"Трепещу": профессионально работающая языком Брухунова довела старика до экстаза
14:10
В Улан-Удэ потерпел крушение вертолет
13:50
В Москве вечером в пятницу ожидают 9-балльные пробки из-за снегопада
13:30
Элитная квартира в 130 квадратов в центре Москвы: откуда у 23-летнего Славы Марлоу такие деньги
13:10
"Поздно оправдываться": Бросившего невесту беглеца Виторгана поймали в окружении баб в России
12:50
Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла "кормилицу СССР" Вайкуле
12:30
Конец карьеры? Медведева решила "сменить приоритеты" в 2023 году
12:10
Драка и перестрелка: забитая в угол Наташа Королева столкнулась с бандитским сбродом
11:50
"Это отвратительно": Вскрылась грязная лицемерная ложь поливающей грязью Россию Ахеджаковой
11:30
Подмосковная полиция поймала наркокурьера
11:10
Нацедил в рот мочи: сексуальные извращения изменяющего жене Реввы всплыли наружу
11:09
Где искать дешевые "однушки" в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
"Как собаку": Мужик взял растянувшую рогатку Волочкову на заднем сиденье
Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла "кормилицу СССР" Вайкуле
"Сосет": развратное видео молодой жены Петросяна слили в Сеть на фоне развода
Арзамасова после развода в шоке от отношения Авербуха к крошке-сыну: Животное
"Орала так, что себя не слышала": Жуткая истерика хабалки Гузеевой стала достоянием общественности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Надежды больше нет? Сгорающую от рака Анастасию Заворотнюк увезли в больницу

Надежды больше нет? Сгорающую от рака Анастасию Заворотнюк увезли в больницу

Тяжелобольную Анастасию Заворотнюк госпитализировали.
прочитано 25 раз

С 2019 года актриса борется с раком головного мозга, и похоже, надежды на выздоровление больше нет. По данным, которые появились в распоряжении журналистов, звезду сериала "Моя прекрасная няня" увезли в больницу.

ПО ТЕМЕ

Наш пострел везде поспел: мужа онкобольной Заворотнюк застукали с ребенком от другой

"Как в аду": Место упокоения Заворотнюк потрясло россиян

 У Заворотнюк рак мозга: все новости

Сюжеты У Заворотнюк рак мозга: все новости

Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Стоит отметить, что все годы, что Анастасия Заворотнюк борется со смертельным заболеванием, рядом с ней находится супруг Петр Чернышев. Однако, вероятно, в последнее время состояние актрисы ухудшилось, поэтому спортсмену пришлось поместить жену в платную онкологическую клинику, где за ней круглосуточно ухаживают и наблюдают.

По данным "Комсомольской правды", в больнице Анастасия Заворотнюк находится уже четвертый месяц. Муж регулярно посещает больную супругу. Это стало понятно по тому, что Петр Чернышев получил 13 штрафов за нарушение ПДД недалеко от клиники. Причем есть информация, что иногда фигурист приезжает к онкобольной даже по два раза в день.

Возможно, именно поэтому наследница Заворотнюк Анна решилась на переезд из России. Девушка в личном блоге заявила, что вместе с мужем планирует перебраться в Дубай. Некоторые поклонники были удивлены намерениями дочери актрисы: неужели та готова бросить больную мать? Но, судя по всему, Анастасия Заворотнюк осталась в надежных руках.

Однако некоторые врачи уверены, что надежды на выздоровление нет. Скорее всего, звезде "Моей прекрасной няни" осталось недолго.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 декабря 2022, 17:32 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: кого из звезд поколачивали мужья

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Гонят поганой метлой: болтливого Михалкова с позором вышвырнули из Италии

Со своим самоваром
Шоу-бизнес

Стали известны последние слова отправившегося на небеса Прилучного

Артист совсем недавно женился

Шоу-бизнес

Тест: угадайте советские новогодние мультфильмы по кадру

Ура, зима!
Шоу-бизнес

Подлая Цымбалюк-Романовская публично растоптала оголившуюся музу Джигарханяна: Было предательство

Отомстила так отомстила

Гороскоп

Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года
Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года

Здоровье

Проктолог предупредила об опасности анального секса
Онколог рассказал, как лечат рак без операции
Как бороться с гриппом до встречи с врачом – советы иммунолога
Лучше любой диеты: как спасти фигуру в новогодние праздники

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+