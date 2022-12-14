"Похоронили": измученная болезнью Поплавская ревела в агонии

Яна Поплавская очень сильная женщина, но даже таким порой становится критически плохо.

Российская актриса Яна Поплавская не пропускает ни одного общественно важного дела и комментирует каждую несправедливость. Недавно звезда советского кинофильма про Красную Шапочку совсем себя запустила и в итоге не справилась с нагрузкой, тяжело заболела гриппом. Об этом она рассказывала поклонникам.

Несмотря на тяжелое состояние, Яна Поплавская продолжила исполнять свой гражданский долг. На днях она прокомментировала в телеграм-канале жуткую ситуацию, которую учинили представители СМИ.

"Телевизионщики и чиновники "похоронили" родителей первоклашек. В телеэфире представили детишек из полных семей как сирот. Мамы с папами заплатили за Деда Мороза и икнули, когда увидели по ТВ своих родных детей, которые радостно скачут, "оставшись без попечения родителей". И стендап чиновницы: вот, сделали детишкам ДОБРО!" – заревела в агонии справедливости и добропорядочности человеческого общества Яна Поплавская.

Актриса добавила, что помимо этого страшного ляпа есть и еще одна загвоздка. Подобные акции телеканалы транслируют для галочки, и на самом деле не придают этому никакого значения. В отличие от омбудсменов, которые трудятся на благо детей в любое время и вспоминают о сиротах не только по праздникам. Многим Яна Поплавская открыла глаза.