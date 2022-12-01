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Шоу-бизнес
"Аферистка нервы портит": скрывшуюся ото всех Доронину объявили в розыск

"Аферистка нервы портит": скрывшуюся ото всех Доронину объявили в розыск

Народную артистку СССР Татьяну Доронину пытается найти некая родственница.
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Летом этого года 89-летняя Татьяна Доронина перебралась из элитного подмосковного санатория в геронтологический центр, который находится на юго-западе Москвы. Артистка, можно сказать, скрылась ото всех, поскольку посещать ее может, по данным "Комсомольской правды", лишь помощник. Доступ к ней имеют, конечно, и сотрудники вышеупомянутого центра.

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Но новоиспеченная родственница не дает спокойно жить Татьяне Васильевне. Издание пишет о некой Елене Буяновой, которая представляется племянницей Дорониной. Помощник артистки Игорь Орбу не верит не единому слову объявившейся из Архангельска женщине. По его мнению, она лишь аферистка, которая "нервы портит". На эту мысль наталкивает тот факт, что Елена объявилась сразу после того, как в интернете появилась информация об имеющемся у актрисы доме на Фрунзенской набережной.

Желая подобраться к Дорониной, Буянова объявила ее розыск. Неизвестная ранее никому (даже Татьяне Васильевне) женщина отправила письмо в Управление делами президента России, сообщив о том, что ее "тетя" якобы пропала. Далее письмо попало в Совет по правам человека, а после – в отдел розыска на Петровке. В итоге в центр, где находится Татьяна Доронина, пришел подполковник полиции.

Эта история, судя по всему, еще не закончилась. Очевидно, Буяновой, если она действительно является племянницей Татьяны Дорониной, придется доказывать родство. Представленная фотография, на которой рядом с артисткой изображена некая женщина, похожая на мать Елены, доказательством, конечно, считаться не может.

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Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2022, 22:00 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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