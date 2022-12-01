"Я всегда плачу": облаянная грязной матерщиной Глюкоза разошлась с мужем

Певица Глюкоза откровенно рассказала о проблемах в браке, которые копились годами.

Певица Глюкоза и ее муж бизнесмен Александр Чистяков вместе более 15 лет. За это время они прошли многое, в том числе несколько серьезных кризисов. В СМИ появляются слухи о том, что пара разводится, но официально подтверждения этому нет. "Были моменты, когда казалось: все, разводимся, надоели друг другу!" – признавалась ранее звезда.

В свежем выпуске ютуб-шоу "Сама Меньшова" Глюкоза призналась, что часто разговаривает с мужем в трудные моменты. Ранее Глюкоза говорила, что в основном ответственным за сохранение брака выступает ее муж Саша, но на этот раз она опровергла свои же слова.

"В браке это всегда обоюдка. Саша он все равно в нашей семье как бы глава, на нем все держится. Он мужчина, мы даем ему быть мужчиной. Но я как женщина должна оставаться женщиной. Смягчение углов – это тоже моя одна из задач. Ну прежде всего конечно это конечно любовь, потому что если нет любви, можно сколько угодно работать над отношениями, но часто такие браки распадаются", – отметила Глюкоза.

Лет пять назад в отношениях певицы и ее мужа был кризис. Тогда они спали в одной спальне, отвернувшись друг от друга и даже не разговаривали. С тех пор прошло много лет, и в какой-то момент супруги разошлись в жизненном расписании. У Саши были изменения в его карьере и внутренние тоже. Глюкоза наоборот только "всех родила" и выдохнула. Ей хотелось впечатлений, и тогда терпение лопнуло.

"Был рассинхрон, и мне хотелось куда-то пойти, а ему посидеть дома", – отметила Глюкоза.

Певица привыкла к разному в жизни с детства, ведь с ранних лет в ее семье могли грязно ругаться матом, но при этом муж никогда не позволяет себе ее облаять или прикрикнуть.

"Наша семья переживала разные моменты, и грустные, и тяжелые. последние три года сложноватые. Иногда не хватало сил побыть просто женой. И я благодарна мужу, что он со мной эти моменты проходил. Саша очень молчаливый, он с самого начала не осыпал меня комплиментами. Поэтому мы пишем друг другу письма, и я каждый раз плачу", – призналась Глюкоза.