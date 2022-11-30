"Все": сорвавшавшуюся с огромной высоты Буланову не удалось спасти

Экстремальные трюки, тяжелые погодные условия, грим и килограммовые костюмы — на что только не идут артисты ради развлечения своей публики. Нередко случается так, что во время репетиций или съемок клипов звезды получают травмы. Вот и на днях поклонники певицы Татьяны Булановой сильно испугались за жизнь артистки.
В своих социальных сетях 53-летняя женщина опубликовала шокирующее видео своего падения. Кажется, будто сорвавшуюся с огромной высоту Буланову внизу ждет только жесткий асфальт. Возможно, такими кадрами авторы задумки хотели создать иллюзию, якобы Татьяну Буланову не удалось спасти.
На самом деле, весь секрет скрывался в ракурсе съемки. К ней присоединили специальный страховочный шнур, благодаря которому сцена падения получилась очень реалистичной. Трос тянул Татьяну Буланову не вниз, а в сторону, но для зрителя — это совершенно незаметно.
"Если работать над реализацией идеи, все получается", — написала Татьяна Буланова.
Часть поклонников артистки не поддержала такую идею. Для многих ровесников Татьяны привычнее видеть эстетичную картинку поющей звезды, а не такие эпичные этюды. А вот молодой аудитории Булановой такие идеи пришлись по нраву — они с нетерпением ждут выхода клипа.