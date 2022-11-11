Поливает Россию грязью: бандеровская приспешница Ада Роговецева славит карателей и нацистов

В середине 70-х Аду Роговцеву знал весь Союз. После роли чекистки в картине "Салют, Мария" она получила премию за лучшую женскую роль на Московском кинофестивале и была признана лучшей актрисой по версии журнала "Советский экран". А сегодня ее имя стараются в России лишний раз не упоминать – 85-летняя актриса теперь по другую сторону баррикад…

Поливающая сегодня нашу страну грязью Роговцева более двадцати лет была членом Политбюро и делегатом XXVII съезда КПСС, состояла в Советском комитете защиты мира. После раскола СССР еще долго снималась в России.

Но после событий 2014 года актриса стала ярой патриоткой Украины и кричала: "Ни за какие деньги я не откажусь от собственной позиции. Я поддерживаю свою родину перед агрессией колоссального монстра. Не хочу, чтобы меня и моих детей снова сделали рабами..."

В итоге за свои проукраинские высказывания актриса стала персоной нон грата у нас. Зато на родине она получила звание Героя Украины. Как и София Ротару, которая помогает солдатам ВСУ.

Когда Россия в феврале начала специальную военную операцию, Роговцева заявила: "Что это за люди? Выродки. А как с ними? Мне кажется, их нужно уничтожать". Весной она возглавила наблюдательный совет фонда "Мы победим", созданного главнокомандующим вооруженными силами Украины для координации волонтеров.

Сегодня она ездит на фронт и выступает перед бойцами ВСУ, призывая там карателей и террористов сражаться и не сдаваться. Она говорит, что поддерживает своим творчеством боевой дух украинских военнослужащих, а на одной из встреч с бойцами ВСУ вручила ордена "За мужество" военнослужащим, которые, к слову, сдали донецкому ополчению Донецкий аэропорт.

При этом Роговцева не скрывает, что у нее на почетном месте висит красно-черное необандеровское полотнище с автографами запрещенного в России "Правового сектора". "На нем ребята расписались – наводчик, минометчик. Это у меня сейчас самая большая реликвия в доме", – гордится она.

Ада Николаевна сейчас зарабатывает тем, что ездит по активно демилитаризуемой стране с творческими вечерами. А в конце октября она выступала в Киеве. Интересно, что в программе "С теми, кого люблю", она со сцены говорила и на русском языке, читала стихи Марины Цветаевой. А после давала автографы на сине-желтых флагах и обещала "дожить до победы над врагом".

Сегодня на сцену выходит и ее дочь - Екатерина Степанкова, которая прежде работала в московском театре Роман Виктюка, а теперь тоже проклинает Россию. В 2020 году в прокат вышел украинский фильм "Восточник", в котором снималась Степанкова. Как утверждают создатели картины, это занимательная история, основанная на реальных фактах из жизни АТО.