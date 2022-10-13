"Династия алкоголиков": сорвавшегося на мат Ефремова публично унизили

Сын Михаила Ефремова старался держать себя в руках.

Скандальные интервью в рамках не менее провокационных ютуб-шоу до сих пор являются трендом в российском сегменте интернета. Многие знаменитости с удовольствием посещают такие передачи, чтобы привлечь дополнительное внимание к своей персоне, обрести нового зрителя или просто ради денег. Недавно же напомнил о себе сын Михаила Ефремова. Никита появился в шоу комика Богдана Лисевского, который известен своеобразным юмором.

Оказавшись перед экс-резидентом Comedy Club, 34-летний актер стал выслушивать нескончаемый поток вопросов о пьянстве. Лисевский даже не постеснялся сказать: "Вы из знаменитой династии алкоголиков". Такое заявление несомненно звучит унизительно, но Ефремов сдержался и поправил: "[Династии] актеров". Богдан же продолжал задавать нелепые вопросы собеседнику, который впоследствии не выдержал, стал вести себя более эмоционально и сорвался на мат.

Почему сын Михаила Ефремов сидел и терпел порой оскорбительные слова так называемого интервьюера? Этому есть лишь одно объяснение. Все происходящее в шоу является постановкой. То есть артист, очевидно, знал, как будет выстроена беседа. Впрочем, многие зрители и не сомневаются в том, что в шоу Богдана Лисевского лишь актерская игра.