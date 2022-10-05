Раз и нет человека: Решившая покорить вершину Боня попрощалась с жизнью

Экс-участница "Дома-2" пару недель назад отправилась покорять покорять гору Манаслу в Гималях, однако восхождение закончилось трагедией.

Виктория Боня пошла на настоящий риск и решила покорить вершину. Все это, как оказалось, ради мужчины. Знаменитость в своем блоге рассказала, что опасное восхождение посвятила своему возлюбленному. "Я так мечтала сделать этот большой шаг в своей жизни во имя нашей любви!", – приводит слова звезды "Дома-2" Пятый канал.

Однако экспедиция пошла не по плану – ее пришлось прервать из-за погодных условий, которые угрожали жизни как самой светской львицы, так и остальных участников. При этом, некоторые экстремалы, по словам Виктории Бони, не вернулись с восхождения.

На своей странице она рассказала печальную историю мужчины по имени Дава, который находился в горах вместе с ней. Уже во время спуска он решил помочь людям, но внезапно его накрыла лавина. К сожалению, мужчина не выжил, а Виктории Боне и ее партнерам по восхождению пришлось попрощаться с его жизнью. Вот так бывает: раз и нет человека.

"Большие горы – это как русская рулетка. Никогда не знаешь, где выстрелит и в кого", – написала телеведущая.

К счастью, сама Виктория Боня осталась жива, а ее фанаты смогли выдохнуть с облегчением. Звезда уже вернулась в Катманду и готовится к вылету в Дубай, где собирается провести пару дней. Также в планах у экс-участницы "Дома-2" рассказать все самые шокирующие подробности о своем приключении длиною в месяц.