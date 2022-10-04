Могло быть подстроено: В загадочном исчезновении Легостаева разглядели злой умысел

Вчера музыкант Константин Легостаев наделал много шума. По Сети и прессе разлетелась новость о том, что он без вести пропал во время купания в Сочи. На последнем видео с его участием выпускник "Фабрики звезд" надевает очки для плавания и ныряет в воду.
Как рассказали друзья певца, из заплыва он не вернулся, а на связь выходить перестал. Спустя семь часов приятели Константина Легостаева забили тревогу, а к его поискам даже привлекли оперативные службы. Ближе к полудню его телефон наконец-то заработал, а сам музыкант прервал молчание.
Как передает Пятый канал, экс-участника "Фабрики звезд" обнаружили в открытом море без лодки, где он, якобы, пробыл сутки. Однако далеко не все верят в эту версию случившегося. В частности в правдивости истории усомнился руководитель пиар-агентства Антон Вуйма. Более того, он разглядел в загадочном исчезновении злой умысел.
Эксперт предположил, что пропажа артиста могла быть подстроена ради пиара: мол, такие приемы используют многие забытые звезды, чтобы привлечь к себе внимание публики. Если же это так, говорит Антон Вуйма, Константин Легостаев может столкнуться с серьезными последствиями, ведь для его поисков были привлечены оперативные службы, которые в этот момент могли бы заниматься более важными делами.
"За это есть административные штрафы, уже есть законы и наказания, вплоть до уголовных. Здесь просто вопрос инициативы и заявлений", – сказал директор пиар-агенства, комментируя исчезновение выпускника "Фабрики звезд".