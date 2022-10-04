Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева
"Рыдала как тварь": Пропавшую за океаном Варум нашли в столичной забегаловке
Примадонна в Донбассе: Появилось сообщение о концертном туре Пугачевой по Мариуполю, Херсону и Мелитополю
Синюшный сын-фрик Яковлевой притащил в дом лохматую бабищу: Шикарная
партнеры
Вторник
4 октября
Лента новостей
14:33
В Липецкой области из-за аварии пострадали 3 человека
14:20
Ягудин жестко приложил возомнившего себя пупом земли Плющенко: Этот тип и его жена достали всех!
14:20
В Подольске грузовик перевернулся после ДТП с легковушкой
14:10
В Калининградской области мать троих детей погибла в аварии
13:41
Арбенина с торчащими сосками возбудила россиян: Можно любоваться бесконечно
13:39
Коллективная травля: выкрутасам беглеца Урганта нашли оправдание
13:36
Сидящая за бугром Пугачева раскрыла истинное отношение к россиянам: Всегда терпеть не могла
13:19
Одна выскочила замуж в 18, а вторая отказалась от фамилии: что стало с дочками Евгения Осина
13:19
Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 октября
12:49
"Похожа на папу!": Разведенка Асмус показала подросшую дочь от Харламова
12:00
"Исчез": объявлена судьба вытравленного Гузеевой Нагиева
12:00
Сходство есть: рискующая загреметь за решетку Собчак нашла себе двойника
11:35
Москвичей предупредили о ветре и кратковременных дождях
11:16
Пора избавиться: Измученная материнством жена Тарасова ушла из дома
11:08
"Многое придется переделывать": Кравец придирчиво осмотрела продающийся за миллиард замок Пугачевой
11:02
Застройщики полностью переходят на эскроу
11:00
Оскандалившийся Панин вылил ушат помоев на россиян: Плавленый сырок вместо мозга
10:59
Подлая шпионка Маркл ударила в спину королю Карлу III
10:28
"Должен родиться зимой": Объявлено о шестой беременности 40-летней Водяновой
10:08
"Не получалось": Собчак сделала шокирующее признание о ребенке после слухов о беременности
09:59
"Десять лет за ним ухаживал": кому Моисеев подарил свою квартиру
09:29
"Подготовка российской армии": Оксана Федорова показала тайного супруга за мужским делом
09:29
Где искать дешевые дома в Подмосковье
09:22
"Гадость": ошарашенная Алферова заговорила после известия о драке с наглецом Волей
09:00
Выселить жильца без его согласия: предложены поправки в Жилищный кодекс
08:45
"С пополнением": Родившая Орлова явила народу свою малышку
08:44
"Как старушка": взбесившаяся Долина прилюдно сцепилась с фанатом
06:17
Пресняков вылез сзади: Подольская поделилась домашним видео
04:07
"Трудные времена": Брошенная изменщиком Тарзаном Королева сделала важное заявление
02:26
Скидки не спасают: в России падает спрос на недвижимость
00:09
День Кондара и Ипата: какой праздник отмечается 4 октября
21:57
"За страну не просил": оболганный Ургант всыпал украинскому вруну по первое число
21:02
"А *** ты вообще приезжала?": изошедшую на желчь Пугачеву больно пнули вдогонку
20:27
Во рту у тюменского школьника взорвалась электронная сигарета
20:06
В подмосковном Ногинске нашли труп 11-летнего ребенка
19:37
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
18:54
Схватившаяся за большой причиндал Бузова размяла под юбкой упругий бугорок: Сама себя
18:31
"Вся тусовка уже знает": охочего до молоденьких мальчиков Цискаридзе выдали с потрохами
17:58
"Простите!": зареванный Ургант бросился в ноги украинскому артисту
17:05
Почему не было раввина: православный крест на могиле чистокровного еврея Моисеева вызвал вопросы
16:57
Интимные встречи с мужиками: как Меладзе наживался на бедных украинских девочках из "ВИА Гра"
16:21
Хотели пожениться и провести вместе старость: что случилось с американской невестой Моисеева
16:11
Живу в сердце: Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель похвасталась переменами в личной жизни
15:58
"Максюша очень ранимый": любитель потных парнишек Цискаридзе прилюдно обласкал иноагента Галкина
15:04
Под Москвой женщину подозревают в организации убийства своего бывшего мужа
15:01
В Ленобласти при ДТП пострадал иностранец
14:59
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
14:52
В Пермском крае вандалы разгромили кладбище
14:49
Публика не обрадовалась возвращению: Ревву погнали со сцены под свист
14:47
"Бомбическая красотка": Родившая скромница Арзамасова продемонстрировала голый живот
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
"Измена, ревность, ложные ожидания": объявлено о расставании Петросяна и Брухуновой
"С пополнением": Родившая Орлова явила народу свою малышку
Прилучный оставил Брутян и вернулся к детям: Заскучал по бывшей семье?
Собчак рвет и мечет из-за тайного отъезда Андреевой из России
Вслед за Пугачевой: критикующая Россию Варум улетела в Израиль
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Коллективная травля: выкрутасам беглеца Урганта нашли оправдание

Коллективная травля: выкрутасам беглеца Урганта нашли оправдание

Юлия Меньшова отказалась поддерживать "мощную общественную фонду" в адрес Ивана Урганта.
прочитано 152 раза

После начала известных событий на Украине звезды отечественного кино, театра и телевидения, журналисты и другие медийные личности разделились на три категории. Одни выступили с критикой в адрес нашей страны, другие открыто поддержали Россию, а третьи предпочли хранить молчание. Впрочем, нашлись артисты и с неоднозначной позицией, например Иван Ургант.

ПО ТЕМЕ

"За страну не просил": оболганный Ургант всыпал украинскому вруну по первое число

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Шоумен начал публиковать в социальных сетях сообщения с довольно расплывчатыми формулировками и покинул нашу страну, но очень быстро вернулся обратно. Его выкрутасы и отсутствие четкой позиции вызвали шквал критики даже у коллег по цеху.

Против ведущего шоу "Вечерний Ургант" началась коллективная травля, поддержанная некоторыми известными журналистами, в том числе, Владимиром Соловьевым, который и до этого не сильно жаловал Ивана Урганта. Оправдать артиста постаралась его коллега Юлия Меньшова.

Она подчеркнула, что позиция уехавших их России звезд ей не близка. Также Юлия Меньшова отметила. что поддерживает нашу страну. Меж тем, по мнению актрисы театра и кино, Иван Ургант уехал на короткий срок, поэтому его нельзя считать беглецом.

Телеведущая уверена, что травля даже против бывших кумиров недопустима. Она отказалась поддерживать "мощную общественную фонду" в адрес Ивана Урганта.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2022, 13:39 Источник: Telegra.ph ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Орал матом и хулиганил: как себя вел перед смертью разбитый инсультом Моисеев

Он был не тем, кем казался
Шоу-бизнес

"Простите!": зареванный Ургант бросился в ноги украинскому артисту

Тяжелые переживания
Шоу-бизнес

Схватившаяся за большой причиндал Бузова размяла под юбкой упругий бугорок: Сама себя

Прямиком из Белоруссии
Шоу-бизнес

Почему не было раввина: православный крест на могиле чистокровного еврея Моисеева вызвал вопросы

Можно ли служить двум богам

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

Во рту у тюменского школьника взорвалась электронная сигарета
Под Москвой женщину подозревают в организации убийства своего бывшего мужа
В Пермском крае вандалы разгромили кладбище
В Волгограде женщина избила свою падчерицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+