Коллективная травля: выкрутасам беглеца Урганта нашли оправдание

После начала известных событий на Украине звезды отечественного кино, театра и телевидения, журналисты и другие медийные личности разделились на три категории. Одни выступили с критикой в адрес нашей страны, другие открыто поддержали Россию, а третьи предпочли хранить молчание. Впрочем, нашлись артисты и с неоднозначной позицией, например Иван Ургант.
Шоумен начал публиковать в социальных сетях сообщения с довольно расплывчатыми формулировками и покинул нашу страну, но очень быстро вернулся обратно. Его выкрутасы и отсутствие четкой позиции вызвали шквал критики даже у коллег по цеху.
Против ведущего шоу "Вечерний Ургант" началась коллективная травля, поддержанная некоторыми известными журналистами, в том числе, Владимиром Соловьевым, который и до этого не сильно жаловал Ивана Урганта. Оправдать артиста постаралась его коллега Юлия Меньшова.
Она подчеркнула, что позиция уехавших их России звезд ей не близка. Также Юлия Меньшова отметила. что поддерживает нашу страну. Меж тем, по мнению актрисы театра и кино, Иван Ургант уехал на короткий срок, поэтому его нельзя считать беглецом.
Телеведущая уверена, что травля даже против бывших кумиров недопустима. Она отказалась поддерживать "мощную общественную фонду" в адрес Ивана Урганта.