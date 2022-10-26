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Шоу-бизнес
"Желание убить, уничтожить": Железняк вскрыла тайное после грязного скандала с Кошмал

"Желание убить, уничтожить": Железняк вскрыла тайное после грязного скандала с Кошмал

Российская актриса Олеся Железняк дала откровенное интервью, в котором рассказала о Ленкоме, семье и критике в свой адрес.
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Звезда фильма "Ландыш серебристый" и сериала "Сваты", актриса театра и кино Олеся Железняк помимо карьеры на экране и сцене строит семейную жизнь. Она является многодетной матерью и женой, при этом старается успевать все. В этом году Олеся Железняк участвует сразу в двух премьерах на сцене театра Ленком.

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Заслуженная артистка России призналась в свежем интервью, что сначала спектакль "Поминальная молитва" Александра Лазарева-младшего показался ей неактуальным, но потом она осознала его суть. По ее словам, это история семьи, в частности, человека, который претерпел за свою жизнь и рождение, и радость, и потерю близких, и предательство. История зачастую разводит по разным берегам, чтобы потом вновь соединиться и продолжать жить.

В беседе с Пятым каналом Олеся Железняк коснулась темы скандала с коллегой по сериалу "Сваты" Анной Кошмал. Артистка обрушила на Железняк тонны негатива и вызвала волну хейта в ее адрес. По словам Железняк, ее это не ранит.

"Думаю, что в этой ситуации самое главное не озлобиться. Мне кажется, и не впасть в ярость, в агрессию, жестокость, в желание убить, уничтожить, а искать вообще то малое и вообще держаться за какие-то вещи, за простые", – отметила Олеся Железняк.

В интервью актриса рассказала о своей большой семье. Много лет Олеся Железняк замужем за актером Спартаком Сумченко. У пары четверо детей. Актриса умудряется сама готовить и ходить на рынок, оставляя совсем мало времени для себя. По словам Железняк, это и есть настоящее счастье.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Олеся Железняк. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 26 октября 2022, 16:09 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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