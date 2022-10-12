Жадно сосет у "папика": горячую жену Цекало показали со всех сторон

После скандального развода знаменитый юморист обрел счастье объятиях молодой красотки Дарины Эрвин. Роман пары встретил много критики, в Сети продюсера даже называли "папиком". Ни злые языки, ни 30-летняя разница в возрасте не помешали супругам наслаждаться друг другом. Что уж говорить, ради возлюбленной Александр Цекало обосновался в Лос-Анджелесе, где у его благоверной своя студия.
А вот сексуальная брюнетка ради своего мужа держит себя в форме: художница старается всегда выглядеть соблазнительно, иногда даже развратно. Ведь именно такой ее полюбил продюсер, а значит, нужно не упасть в грязь лицом – глядишь, найдет моложе и симпатичнее. Очевидно, все эти горячие наряды влетают в копеечку: молодая фифа ради своей красоты жадно сосет у "папика" деньги.
Но иногда актриса своими образами лишь портит фигуру: в погоне за вечной сексуальностью она совершает роковые ошибки. Стилист Надя Иванова оценила один из выходов возлюбленной Александра Цекало и показала ее со все стороны.
Девушка надела белое короткое платье с акцентом на пышной груди, однако оно сыграло с Дариной Эрвин злую шутку: визуально она раскабанела!
"В данном случае силуэт, форма и цвет платья делают миниатюрную фигуру громоздкой и тяжеловесной за счет белого цвета, квадратной формы и укороченности", – высказалась стилист.
Да, и сам образ образ выглядит слегка небрежно. Платье больше смахивает на сорочку, которую девушка как будто забыла снять. Это тоже красоты супруге Александра Цекало не прибавило.