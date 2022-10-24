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Шоу-бизнес
"Надоело": пропустившая лишний бокальчик Пугачева закатила громкий скандал

"Надоело": пропустившая лишний бокальчик Пугачева закатила громкий скандал

Вышедшая на европейскую сцену Алла Пугачева совсем не впечатлила судей.

Продолжение: Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле

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Певица и народная артистка Алла Пугачева известна каждому жителю постсоветского пространства. Прославилась она и на европейской сцене — в 1997 году артистку отправили на международный песенный конкурс "Евровидение".

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Тогда Алла Пугачева заняла всего лишь 15 место из 25 участников. Причиной неудачной поездки певица называет исполнение песни на русском языке. Да и целью у Аллы Борисовны была отнюдь не победа. Вместо классического выступления на сцене, Алла Пугачева закатила громкий скандал и нарушила правила "Евровидения".

Участница из России изобразила из микрофона бокал, а в конце песни громко рассмеялась. Такая провокация от пропустившей лишний и неуместный "бокальчик" Пугачевой, скорее всего, и повлияла на решение судей конкурса.

"Я надеялась на большее. Я надеялась на скандал там, потому что в принципе мне надоело смотреть на эту серость европейскую", — объясняется Алла Пугачева.

Помимо этого, она заявляет, что ей хотелось вновь обратить на себя внимание, продемонстрировать возможности собственного голоса. После возвращения с конкурса, на слегка забытую Аллу Пугачеву действительно посыпались предложения о концертах.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
24 октября 2022, 09:14 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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