"Надоело": пропустившая лишний бокальчик Пугачева закатила громкий скандал

Певица и народная артистка Алла Пугачева известна каждому жителю постсоветского пространства. Прославилась она и на европейской сцене — в 1997 году артистку отправили на международный песенный конкурс "Евровидение".
Тогда Алла Пугачева заняла всего лишь 15 место из 25 участников. Причиной неудачной поездки певица называет исполнение песни на русском языке. Да и целью у Аллы Борисовны была отнюдь не победа. Вместо классического выступления на сцене, Алла Пугачева закатила громкий скандал и нарушила правила "Евровидения".
Участница из России изобразила из микрофона бокал, а в конце песни громко рассмеялась. Такая провокация от пропустившей лишний и неуместный "бокальчик" Пугачевой, скорее всего, и повлияла на решение судей конкурса.
"Я надеялась на большее. Я надеялась на скандал там, потому что в принципе мне надоело смотреть на эту серость европейскую", — объясняется Алла Пугачева.
Помимо этого, она заявляет, что ей хотелось вновь обратить на себя внимание, продемонстрировать возможности собственного голоса. После возвращения с конкурса, на слегка забытую Аллу Пугачеву действительно посыпались предложения о концертах.