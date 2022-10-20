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Шоу-бизнес
"Я ему желаю там быть": кто хочет в отместку Пугачевой отправить ее внука на Украину

"Я ему желаю там быть": кто хочет в отместку Пугачевой отправить ее внука на Украину

Поклонники до сих пор гадают, где же сейчас находится внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.
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Еженедельно шоумен Рустам Солнцев дает свои комментарии одному изданию. В последнем интервью мужчина обсудил Аллу Пугачеву и ситуацию вокруг ее внука — Никиты Преснякова.

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В своих рассуждениях Солнцев поднимает провокационный вопрос. Шоумен предполагает, что кто-то специально хочет отправить внука Аллы Пугачевой на Украину. Солнцев считает, в отместку артистке недоброжелатели могли опуститься до таких, по сути, варварских методов.

"Я в эту ситуацию верю с полпинка", — комментирует шоумен.

Несмотря на то, что внук Аллы Пугачевой — публичная личность, свое местоположение Никита Пресняков не афиширует. По некоторым слухам, музыкант покинул Россию еще в первые дни после объявления мобилизации. Другие источники сообщают, что Пресняков уехал после новостей о появлении повестки.

Супруга внука Аллы Пугачевой Алена Краснова отказывается общаться с прессой. Однако, на ее страничке в социальных сетях выходит реклама, снятая в Москве. Судя по всему, девушка продолжает жить в России.

"Если Никита оказался где-то благополучно за границей, то, слава Богу! Я ему желаю там быть", — заявляет Рустам Солнцев в конце беседы об Алле Пугачевой.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Никита Пресняков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
20 октября 2022, 20:10 Источник: YouTube канал "Руся in USA"
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